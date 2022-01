No seamos sinvergüenzas

Se esperaba que estos dos años de pandemia dejaran cambios significativos de mejoras en la sociedad, entre ellos, ser más exigentes a la hora de elegir mejor en las urnas. El reto ya está planteado, se aproximan las elecciones al Congreso de la República y presidenciales; sin embargo, el panorama no se ve tan distinto a las elecciones pasadas.

Las fotos cargando al niño sucio de tierra, con la anciana en la silla de paja, posando con un trasmallo, sentado comiendo en una casa de tabla. Presumiendo un interés por esas comunidades vulnerables. Una gran mayoría de esos candidatos, usted no los vuelve a ver hasta dentro de cuatro años y la pandemia fue evidencia de esto.

Comunidades que quedaron segregadas a la miseria por la COVID-19, hoy se convierten en la principal plataforma para que los politiqueros posen de manera perfecta y sin uso de Photoshop. El niño desnutrido, mal vestido, sin peinarse; la adolescente embarazada, con otro niño en brazos y la super estrella de la política sale resplandeciente en medio de la miseria de quienes por unos pesos, le permitirá sentarse por primera vez o repetir puesto en el Congreso.

No podemos como sociedad ser sinvergüenzas. No podemos seguir nutriendo este tipo de políticos parásitos, que solo aumentan sus riquezas con el cargo que ocupan, mientras usted que le permite una curul: sigue luchando por el mal servicio de la EPS, pensando en las pocas oportunidades para los jóvenes, sigue viendo cómo no hacen nada para atacar la corrupción que carcome cada territorio de este país.

Varios de los que hoy, buscan su voto, pasaron cuatro años en el Capitolio Nacional o de manera virtual, haciendo muy poco o nada para que este país sea mejor. Piense en el caso de Bolívar, dónde estaban varios de los que hoy posan nuevamente en los afiches o en publicidad de carros que incluso, llevan productos ilegales. ¿Acaso debemos seguir como si nada pasara?

Ojalá, podamos escoger congresistas que estén dispuestos a descentralizar el poder, a permitirle a la regiones surgir y cerrar grandes brechas de desigualdad. Que no le parezca bueno ese candidato que posa a su lado comiendo en una hoja, que no le parezca tierno aquel que carga a su hijo, porque sabe algo, antes de pandemia después de cargarlos, se lavaban las manos con mucho alcohol, ahora en pandemia, seguro hasta se quitan la ropa. Usted para esos políticos sucios, no es bueno ni tierno. Usted es un paso más para llegar al poder, del que seguro no querrá salir más.

Mientras ellos participan en el juego del calamar, usted es uno más en la escena de reparto de los juegos del hambre. Haga valer su voto no por pesos, sino por posiciones. No le siga dando poder a quienes no harán nada para un mejor futuro.