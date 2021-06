No somos nada

Siglos de historia subyugada nos llevaron a una independencia engañosa, a una libertad dudosa y a una patria que, al parecer, nos convocaba. Nuestro nacimiento como nación fue un muy cruento parto. Intentando rememorar ese momento, casi que tendríamos que aceptar que en nuestra gran heterogeneidad solo un ancestral enemigo común logró unirnos. Luego nos congregó el orgullo por nuestra diversidad en naturaleza y geografía, así como nuestra hermosa promiscuidad cultural. Antes nos unía la bandera, aunque su importancia se diluyó tanto que ahora solo parece tener significado pintada en una camiseta. Nos unía un himno, tan rimbombante como redundante que perdió vigencia y ahora solo parece tener sentido como esperanzador preludio o como efluvio épico de victorias deportivas. Ni que decir de un escudo perdido en la rapiña de propios y extraños.

De un tiempo para acá las diferencias se agigantaron. Basta escuchar a marchantes y a sus críticos. Al parecer no existen coincidencias, tan solo un abismo que se abre y profundiza más en la violencia fratricida. Más aún, algunos dicen que entre los que protestan hay tantas diferencias que no son nada, nada los une. Pero sí, tienen grandes coincidencias: los une la calle y las carencias, la queja y las desdichas; los une la acera y el menosprecio de los otros, de aquellos que antes de mayo los vieron sin mirarlos, aquellos para quienes antes de hace un mes no contaban; pero también los congrega la nada, lo perdieron todo, no tienen trabajo, no tienen estudio, no tienen esperanza.

La crisis surge en el peor momento de la pandemia. Tal vez manipulada de adentro y promovida de afuera. Probablemente para generar un caos de tal magnitud que quienes han ocultado el gran problema, por años, no puedan eludirlo, quienes no han querido verlo, vean, lo oigan, lo sientan, lo padezcan. Es la miseria compartida, la mentira repartida, la injusticia y la violencia para todos. Es la democracia de la migaja.

Somos el país que generó una crisis tal que el COVID parece haber pasado a un segundo plano. Sin embargo, allá, en las casas, siguen falleciendo, diariamente, pacientes con COVID. Más aún, en la profundidad de las UCI no solo se agotaron las más de 13.000 camas de expansión, además, se acaba el oxígeno, no hay medicamentos para manejar la hipotensión extrema, se agotaron los medicamentos para aliviar el dolor y parece que solo queda la mística y sacrificio de unos pocos, mártires del olvido. Es momento de sacudirnos y entender que la solución depende de todos. Y que en medio de las diferencias hay, aún, oportunidad de encontrar soluciones concertadas. Lo decía Mendeléiev: “No somos nada y quizá en la nada existe todo”.