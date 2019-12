Nojodazo histórico

Transcurría la campaña presidencial de Alfonso López Michelsen en 1982, su contendor Belisario Bentacur Cuartas del Partido Conservador adelantaba una exitosa campaña obligando a las toldas liberales a apretar el paso. El recorrido de López incluía varios municipios, ya se había cumplido la manifestación en El Carmen de Bolívar y la caravana roja salía a San Juan Nepomuceno donde se congregaba toda la dirigencia liberal del departamento de Bolívar. Con sirenas y música llegaron a la plaza, la jornada era agotadora y los manifestantes eufóricos llevaban horas esperando. El candidato, visiblemente cansado, subió al segundo piso de la casona colonial en donde era la cita política.

Lo esperaban en el balcón, Marún Gossaín, Miguel Faciolince, David Turbay, Juan J, García, Simón Bossa, Álvaro Benedetti, todos congresistas del Partido Liberal en Bolívar. Llegamos Rafael Borré y yo con amigos nuestros entre los que se contaba Tufit Hazime, quien era reconocido en Cartagena por su espontaneidad e irreverencia y se ufanaba de ser alérgico a los cachacos. Acompañaba a López Michelsen su entrañable amigo Augusto Espinosa Valderrama, miembro insigne del liberalismo, caballero de rancio abolengo granadino, mente brillante, siempre adornado de finas maneras, quien esa tarde debía hablar antes que López.

El candidato presidencial impuso a Adelina Covo para abrir plaza y empezaba a escoger los oradores con acentuada preferencia por sus amigos del altiplano. Abajo en la plaza la multitud esperaba ansiosa y le daba vivas repetidas veces al Partido Liberal. En aquellos tiempos la gente acudía emocionada a las plazas públicas y en San Juan había mucho fervor y entusiasmo. En segundos empezaron a llegar más cachacos a la casa, no cabía una aguja en el segundo piso (y menos un cachaco más), lo que enfureció a Tufit, que mirando a Augusto Espinosa expresó: ¡Carajo! esta vaina está llena de cachacos. Y agregó con emoción; ¡Que hable Willy, hay mucho cachaco aquí! Augusto Valderrama, molesto, erguido cual la estatua romana de Prima Porta, whisky en mano y recostándose a la pared, hizo un ademán bien cachaco, levantó los hombros y mirándonos fijamente expresó: “Ala, si no quieren que yo hable, pues no hablo”. Tufit con desparpajo se le fue encima y le dijo: ¡No hables, no joda! Augusto, estupefacto, no habló ni pronunció más una sílaba durante el acto proselitista. Se apartó hasta ponerse bien cercano a la escalera con ganas de desaparecer.

Al terminar la manifestación partió furioso a Bogotá. Cuentan que nunca pudo reponerse del nojodazo de Tufit y de la derrota de López Michelsen frente a Belisario Betancur.