A Cartagena de Indias, violada y descuartizada, una y mil veces, solo retornarán las luces de la dignidad cuando imitemos a nuestros héroes inmolados y a la irreductible ‘Noli Me Tangere’, inspirada en el Versículo 17 del Capítulo 20 del Evangelio de San Juan: ‘No me toques ni me retengas’.

Así lo creyó Francisco de Paula Santander en 1855, honrando, mediante decreto presidencial, a los mártires fusilados por ‘el Pacificador’ Pablo Morillo, mientras el Concejo Municipal, cambiaba el indignante ‘Plaza del Matadero’ por ‘Camellón de los Mártires’ y ‘Parque del Centenario’.

Cartagena se colmó de sueños patrióticos y urbanísticos el 11 de noviembre de 1878, cuando el cuatro veces presidente de la Colombia, Rafael Núñez, develó nueve columnas homenajeando los cojones invictos de los mártires, ocho criollos y un inglés. Su memorable discurso aún retumba en las callejuelas de la ciudad amurallada al extinguirse el desenfreno y la guachafita.

En 1886, buscando símbolos que impulsaran el desarrollo de aquella ciudad desbastada, como lo es hoy, la clase política y organizaciones cívicas acordaron remodelar el Camellón de los Mártires, diagramar el Parque del Centenario y Los Pegasos con sus alas extendidas, dispuestos a conquistar los cielos abandonando el infierno.

Finalmente, ese cúmulo de historia, arte y urbanismo, fue entregado a la comunidad (noviembre 11 de 1911, Centenario de la independencia cartagenera): develaron los bustos del Camellón de los Mártires y, para disfrute de las familias, abrieron las ocho puertas del Parque del Centenario exaltando virtudes imprescindibles: libertad, juventud, trabajo y, en el ombligo de aquel mágico lugar con olor a Francia, el majestuoso obelisco.

Finalmente, como advertencia a invasores de todos los pelambres, la esfinge embravecida de ‘NOLI ME TANGERE’ frente a la ‘Bahía de las Ánimas’.

211 años después del Grito de Independencia cartagenera, ¡cómo duele el abandono de esos símbolos sagrados! ahora patrimonio de indigentes, desplazados, vendedores ambulantes, mercaderes de niños, meretrices y culebreros.

Por fortuna existen soñadores dispuestos a reivindicar el Parque del Centenario como punto de encuentro familiar y educativo, transformándolo en Jardín Botánico, exaltando ante propios y extraños nuestra prodigiosa biodiversidad en medio de un planeta agonizante.

Mientras cuajan los milagros, ‘Noli me tangere’, símbolo del coraje y la dignidad que tanta falta nos hacen, seguirá elevando su mano silenciosa advirtiéndole, a invasores y depredadores que “¡Ni se atrevan!”.

Lastimosamente todo indica que retrocedimos a épocas nefastas, cuando funcionaban en ese territorio, letrinas públicas, matadero y arribaban barcos preñados con hijos libérrimos de mamá África, arrancados, salvajemente, de sus entrañas benditas.