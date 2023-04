Nostalgia de mi país

En estos días de recogimiento y reflexión, solo rondaba por mi cabeza la nostalgia, que a veces la permeamos con anhelos. Estos profundos sentimientos sobre el pasado, posiblemente nos ayudan a afrontar mejor el porvenir. Si entendemos como nostalgia “aquella que actúa como un almacén de emociones positivas en la memoria, al cual podemos acceder conscientemente, y tal vez también recurramos continuamente durante nuestras vidas para reforzar nuestras emociones”, definición encontrada en bbc.com, me espera una ardua tarea por descubrir en qué o cuál parte de la historia deba sentir nostalgia por mi país Colombia. Quizá de mi infancia si siento honda nostalgia por la inocencia y desparpajo en un patio, en un parque, en una calle, en los árboles frutales, balancearme en un columpio hasta tocar el cielo y besar las nubes, me regalaban la dicha de comprar un algodón de azúcar sin entender nada de lo que era la maldad, el miedo, la corrupción, el egoísmo, la falta de ética y la deshumanización creada por el poder en una sociedad de consumo. Pienso constantemente en aquellos momentos donde todo parecía seguro y salir a la calle no revestía ningún peligro y el cuerpo humano a pesar de los delitos de toda índole sucedidos en la historia de la humanidad gozaba de prestigio como tesoro preciado amparado por los derechos humanos. Cuál sería entonces la nostalgia si desde que estudié historia de Colombia en primaria lo que más circunscribe mi recuerdo es la sangre derramada, muertes, violencia, ideologías políticas disfrazadas de esperanzas por el cambio, siempre por el cambio, en busca del bienestar de todos, oportunidades para todos, equilibrio social, justicia bien entendida, leyes aplicadas con rigor y las cosas se han acrecentado porque día a día las cosas empeoran y todas las promesas quedan congeladas en el tiempo que ve pasar a uno y otro gobernante y las vicisitudes se mantienen en el proceso de la oralidad pero sin nada que se concretice y entonces, esa nostalgia se desvanece porque mi Colombia a pesar de ser un paraíso, bañada por dos océanos, poblada de 67.000 especies de fauna y flora registradas - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 51 millones de habitantes y paisajes maravillosos y gentes pujantes, creativas, valiosas, vivimos bajo la zozobra dejando de lado el sosiego que tanto nos han prometido pero que jamás nos han cumplido. ¿A qué se debe entonces esta falacia? ¿Al andamiaje? ¿A la estructura del sistema? ¿Al abanico de ideales llamados partidos políticos? ¿Al interés individual? Aunque la memoria esté llena de olvido como dice Mario Benedetti, y en sus versos: “Quizá mi única noción de patria/ sea esta urgencia de decir Nosotros/quizá mi única noción de patria/ sea este regreso al propio desconcierto”.

*Escritora.