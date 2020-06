Para aquellas personas que se consideren noctámbulas, les recomiendo que se asomen por la ventana de su casa, tipo una a dos de la madrugada, para que vean con asombro la cantidad tan espeluznante de COVID-19 que anda deambulando a esa hora por las calles de la ciudad. Son como cangrejos minúsculos (pues producen el mismo sonido al desplazarse), que andan por el pavimento pariendo una luz tenue de color verduzco, como cualquier aurora boreal perdida en las noches de estrellas oscuras.

De no ser por el misterioso virus, cualquier emprendedor visionario se hubiese emocionado en convertir semejante espectáculo multicolor en atractivo turístico, sin embargo, como es de conocimiento público, el bicho no es más que un patógeno retrechero que se pone verde ante su euforia biológica de contaminar al prójimo. De hecho, hace apenas unos días, siendo la misma hora fatídica de la madrugada, escuché unos alaridos de varias personas quienes despavoridas intentaban escaparse de la “nube verde” que los perseguía con inusitada agresividad. Cuando me asomé por el balcón, no podía creer cómo los microbios se empecinaban en corretear exclusivamente al peatón que no tenía su mascarilla.

El referido señor -algo entrado en edades- corría por entre las calles y matorrales del vecindario, mientras la “nube verde” se le acercaba peligrosamente. Sus amigos, pálidos como cualquier lagartija de cantina, se quedaron congelados y se convirtieron en espectadores –como el suscrito desde el balcón– en la forma tan horripilante como dieron alcance al amigo, lo tumbaron al piso como cualquier presa de la sabana africana, y entre gritos de terror, lo penetraron por la nariz y la boca como un enjambre de avispas enloquecidas por la miel de su propia desventura. Luego de unos minutos, el hombre fue capaz de levantarse, se sacudió la tierra con un gesto de dolor y entre lágrimas confesó lo que era sabido por el mundo entero: “Por favor, me llevan al hospital, tengo el COVID-19”.

Me ha llamado la atención durante la pandemia -a pesar de las advertencias de salud pública y su obligatoriedad- el comportamiento de algunas personas quienes salen sin usar su debida protección. Como queriendo decir: “Aquí voy con mi humanidad entera de rebelde de pacotilla, dejando constancia efervescente que me importa un carajo lo que pueda pasarle al prójimo”. Y yo les respondería: “Ojo, amigo, ya lo leíste, que la ‘nube verde’ solamente persigue a los que andan sin mascarillas”.