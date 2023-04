Nuestra eterna insensibilidad

¿Cobardía? ¿Complicidad? ¿Apatía? Dura cerviz? Cuesta trabajo poner nombre a una forma de estar en el mundo que, a fuerza de repetirse, logra constituirse en una segunda naturaleza. Valga decir, en otra forma de ser.

Lastimosamente, la insensibilidad social es algo tan arraigado en nuestro medio local, que no seria desatinado afirmar que ha llegado al punto de formar parte de nuestras características de personalidad. Estarán de acuerdo conmigo en que los casos, por comunes, no deberían ser justificables.

Si dado me fuera pedir un deseo, quisiera saber qué clase de conjuro maléfico hizo su efecto en nosotros, los sincelejanos. Me cuesta trabajo entender un amor tan rico en verborrea y tan escaso en realizaciones; tanto, como la pobreza espiritual e intelectual sobre la que se fundamenta el inexcusable retroceso moral que nos aqueja, y fuente original, de la que ha venido derivando todo tipo de atrasos, en campos como el económico, social y cultural, para la ciudad que “tanto decimos querer“.

Intriga saber qué clase de brebaje, o para hablar en nuestro lenguaje caribe, “maranguango”, viene haciendo su efecto en nosotros, dando lugar a que echáramos marcha atrás de forma tan evidente, y al mismo tiempo tan camuflada, como para que NADIE, se sienta responsable. O, como diría Serrat, que “no es lo mismo pero es igual”, para que la responsabilidad se diluya de manera tal, que no pueda señalarse acusatoriamente con claridad, a persona o Entidad alguna.

Me late que podríamos comparar este caso con el de “Fuenteovejuna” la famosa comedia del español Lope de Vega y Carpio. La premisa, perversa a todas luces, se formularia así: “Todos somos culpables, luego todos somos inocentes”. Así que nadie se inquiete, todos tranquilos. Todos quietos en primera base.

Si. Tranquilos, queridos conciudadanos. Como vamos, vamos bien ¿es que acaso no son evidentes los progresos de la ciudad en el aspecto comercial? ... La presencia de Viva, Éxito, SAO, Centro Comercial Guacari, no hablan por ventura, de nuestro “pujante desarrollo”? Frente a eso.

¿Qué importan, qué pueden importar el campo de la educación ciudadana, el manejo del espacio público y el liderazgo positivo? ¿qué importancia puede tener hacer, al menos el intento, de cerrar la brecha de las desigualdades sociales y económicas cada vez más grandes en nuestra región?

Como vamos, vamos bien, sí. No obstante que nuestros muchachos, después de alcanzar con solvencia grados superiores tengan que exiliarse, porque aquí no hay cabida para su desempeño profesional. Los escasos espacios laborales están destinados a los foráneos, la mayoría matriculada en la escuela de la mediocridad. Pero eso tampoco importa. Lo que si importa es que los nuestros NO surjan. Eso sí hay que impedirlo, y al costo que sea.

Nuestro egoísmo, cortedad mental y pobreza de espíritu son de tal tamaño, que no soportamos el triunfo ajeno. Si alguien quiere sacar la cabeza del barro para mirar más allá y poder direccionar un cambio, de inmediato es aplastado por la critica y torpedeado de mil y una forma inimaginables. Somos tan obtusos, además, que ni siquiera alcanzamos a percibir que con la acción competitiva por encima de la acción cooperativa, en esta lucha NO hay, no puede haber ganadores.

De esta manera Sincelejo “avanza”, pero hacia su retroceso. Todo cuanto lo hacia grato y amable se ha extinguido, y sigue extinguiéndose, en aras de nuestra apatía y negligencia. De nuestra envidia y egoísmo. De nuestra falta de amor y solidaridad. Aunque nos duela reconocerlo, es así. Lo hemos traicionado, y con ello a nosotros mismos, y a los que nos antecedieron.

Es ésta una triste y cruel realidad que, si reconociéramos - todos y cada uno - sería una bendición, porque el simple hecho de ser conscientes de las equivocaciones cometidas, ya es ganancia. Porque la toma de conciencia, es justamente, el inicio del cambio.