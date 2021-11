El mayor tributo a nuestros héroes caídos en cumplimiento de su deber defendiendo los principios básicos de soberanía, libertad y democracia, se rinden en sus honras fúnebres, por ello el discurso pronunciado por Pericles de Atenas (495-429 a. C.) “la oración fúnebre en honor de los héroes caídos en combate” en el año 431 a. C. es considerado el discurso más bello, profundo y de un gran contenido humano de todos los tiempos desde hace 2450 años y que posiblemente detrás de dicho discurso estuvo su esposa Aspasia de Mileto, según Platón y muchos otros historiadores, por ello seguimos diciendo que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.

El discurso tuvo su origen después de la guerra naval de Samos (440 a. C.) en apoyo de Mileto, tierra de Aspasia y aunque venció a Beocia, el ejército ateniense, regresó con enormes bajas.

El discurso es considerado sinónimo de la lucha por la democracia, la libertad y el profundo respeto por el imperio de la ley. Mirando las pérdidas humanas de nuestro ejército colombiano durante años por mantener la democracia y defensa de los ciudadanos, diría que dicho discurso encaja como anillo al dedo para nuestros héroes caídos, y qué mayor tributo le podremos rendir aquellos que han ofrendado sus vidas por la patria, que recordar esas palabras pronunciadas hace 25 siglos, sobre lo que debe ser la conciencia ciudadana, donde el dolor por los caídos no es solo de sus familiares o gobernantes de turno, es de todo el pueblo que pierde sus hijos defendiéndolo.

El discurso es una enseñanza en muchos aspectos, deseo resaltar dos de ellos: una que las memorias por sus héroes caídos deben perdurar en la memoria agradecida de sus compatriotas. “La tumba de los grandes hombres es la tierra entera: de ellos no habla no solo una inscripción sobre sus lápidas sepulcrales; también en suelo extranjero pervive su recuerdo, grabado no en un monumento, sino, sin palabras, en el espíritu de cada hombre. Imitad a estos ahora vosotros, cifrando la felicidad en la libertad, y la libertad en la valentía, sin inquietaros por los peligros de la guerra”; y la segunda, donde Pericles manifiesta que los atenienses darían su vida por no perder los valores de la democracia: “La razón por la que me refiero con tanto detalle a asuntos concernientes a la ciudad, no ha sido otra que para haceros ver que no estamos luchando por algo equivalente a aquello por lo que luchan quienes en modo alguno gozan de bienes semejantes a los nuestros y, así mismo, para darles un claro fundamento al elogio de los muertos en cuyo honor hablo en esta ocasión”.