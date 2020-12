Nueva cepa COVID-19

De acuerdo al último reporte científico sobre el coronavirus, apareció una nueva cepa del COVID-19 en el Reino Unido, que tiene muy preocupado a todos los científicos, no solo por la mutación que pudo haber tenido la cepa original que ha causado la pandemia, sino que esta presenta una capacidad de contagio 70% mayor que la original. Imagínense ustedes si la original ha causado más de 79.6 millones de contagiados y 1.75 millones de fallecidos, estimándose para finales de año unos 82 millones de contagiados y 1.8 millones de muertos, ocurrido en un año, desde el primer contagio, con esta nueva cepa fácilmente se podría doblar estas cifras el otro año.

Afortunadamente apareció la vacuna, producida por varias farmacéuticas contra el coronavirus, la cual muestra una eficiencia del 95% en algunas de ellas, que garantizaría el final de la pandemia (se estima que, para acabar una pandemia, la eficiencia de una vacuna debe ser mayor del 60%), sin embargo, aún es temprano para verificar su eficiencia contra la nueva cepa del COVID-19.

El proceso de mutación de cualquier virus es normal y viene ocurriendo desde hace millones de años, desde el comienzo de la evolución humana u hominización y que no es más que el proceso de evolución biológica de la especie humana desde sus ancestros hasta la actualidad y que corresponde al proceso de cambios biológicos en los seres humanos que los ha diferenciado de las demás especies, viene ocurriendo este proceso de mutación, por lo que no es alarmante que ocurra lo mismo con el coronavirus, lo que sí es alarmante es que haya aumentado su capacidad de contagio a más del doble de su antecesor.

En el mundo y en Colombia se viene notando una segunda ola de contagios principalmente por falta de disciplina individual en no cumplir con las medidas de protección que son muy sencillas y evitan la propagación del virus. Las fiestas de final de año son propicias para que aumenten los contagios. Se sale a efectuar compras que genera aglomeraciones en supermercados y centros comerciales, por celebrar se originan fiestas familiares y de amigos, caldo de cultivo para contagios, en fin, una serie de eventos que vivíamos normalmente antes de la pandemia pero que hoy no se pueden vivir con el mismo entusiasmo y número de personas celebrándolos. Si cada uno de nosotros no tenemos conciencia que el peligro está en cualquier parte, principalmente por los asintomáticos que desconocen ser portadores del virus, nosotros mismos seremos los responsables de causar la muerte inclusive de nuestros seres queridos. Estoy seguro que eso no es lo que queremos, evitemos el contagio.