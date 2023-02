Nuevos retos para la mujer

El viernes pasado se llevó a cabo el foro ‘La Mujer como agente de cambio. El reto que une a Colombia’. Aplaudo esta convocatoria, el enfoque dado, los temas abordados, la masiva asistencia y las expectativas de tal vez el 95% de los asistentes que fueron mujeres.

Los temas desarrollados en los distintos paneles, incluyendo las presentaciones iniciales, nos dejan ver lo que tal vez está a la orden del día a nivel nacional e internacional: avanzar en los derechos, en el tratamiento igualitario, en las oportunidades, en el empoderamiento, en la construcción de confianza y de oportunidades. Todo esto me parece muy bien, necesario, conveniente y aún se debe seguir insistiendo en casi todos estos temas.

Personalmente tengo un gran vacío, que confieso me genera pesimismo en los resultados a mediano y largo plazo de todos estos procesos, incluyendo los que viene promoviendo el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad, sobre el cual, como muchos colombianos, siento que hay demasiadas expectativas de sus resultados en los cambios que, como sociedad, debemos impulsar en los meses siguientes.

Mi duda radica en una palabra que no escuché en el foro o si se hizo fue marginalmente y es el tema de la CULTURA, así, con mayúscula. Tengo la convicción, además demostradas históricamente en otras sociedades, que si no producimos cambios en todo lo que podemos llamar cultura, no vamos a ver esas transformaciones sociales o generacionales que necesitamos, para que como sociedad empecemos a eliminar todo ese legado que arrastramos desde la Colonia y que no tenemos evidencias de su transformación.

Eso que somos hoy como sociedad, con altos niveles de intolerancia, agresividad, violencia, desconocimiento del otro, insolidaridad, individualismo, egoísmo, actitud de trampa, de eludir y violar las normas, empezando por las de la convivencia en lo público, tienen un alto componente en nuestros patrones y valores culturales. Estas actitudes se ven reforzadas hoy por el debilitamiento de la familia como fuente de control social y, con mayor fuerza, por la debilidad de las autoridades e instituciones públicas.

y reproducimos. Las cosas más elementales (que son en el fondo las trascendentales) las aprendemos en la casa y en ellas la mujer (mama, abuela, tía, etc.) juega un papel esencial, pues ellas han sido históricamente las depositarias de la transmisión de las normas y patrones culturales que como sociedad aprendemos.

El conjunto de valores y expresiones asociadas al machismo, a la subvaloración o discriminación, al maltrato de la mujer las percibimos en la primera infancia en la casa, se reproducen en el preescolar y se van consolidando en la escuela. En todo este proceso la mujer es el agente dinamizador, pero también puede ser el que inicie la transformación y eso no es espontáneo ni natural. Tiene que ser enseñado y aprendido, y el vehículo es la cultura.

*Sociólogo.