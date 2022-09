O2 vs. CO2

Los países amazónicos: Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, poseen 7,4 millones de km2 que representan el 4,9% del área continental mundial y junto con los océanos, producen el 95% del oxígeno (O2), al convertir el CO2 en carbón (C) y O2, pero a la inversa los países que más contaminan el medio ambiente con CO2 son Rusia, China y EE. UU. que representan el 17% del área continental mundial y responsables del 48,4% de la contaminación ambiental con CO2.

A los países amazónicos quieren exigirles que conserven la Amazonía para evitar el calentamiento global, lo cual es lógico desde el punto de vista de supervivencia de la raza humana, pero a los países productores de CO2, no hay quien le ponga el cascabel al gato. Por ejemplo, ya China manifestó que se sale de los acuerdos de conservación del medio ambiente. Por ello la propuesta que oí del presidente Petro en su discurso de posesión, me llamó poderosamente la atención el término “bono verde”, que no sería otra cosa que les pagaran a los países amazónicos por conservar la Amazonía, proporcionalmente al índice de contaminación, disminuyéndoles a los países amazónicos, por ejemplo, su deuda externa, la cual está llegando a límites impagables por estos países, siendo su mayor recurso la Amazonía.

Para lograr lo anterior, primero se deben unir los países amazónicos, bajo un mismo criterio y no en forma independiente, así tendrán mayor fuerza y, segundo, mostrarles a los países contaminantes que sin la Amazonía, la raza humana iría por el camino de no retorno para su supervivencia.

En una simulación de la NASA veía cómo se ha ido incrementando el calor en la atmósfera desde el inicio de la era industrial, representando el último año un incremento de un grado. Esto está causando grandes cataclismos como huracanes, tormentas, lluvias, inundaciones, incendios descontrolados, aumento de la temperatura en época de verano y descenso de la temperatura en época de invierno a valores nunca vistos anteriormente, causando enormes pérdidas de vidas humanas, bosques, praderas, y poblaciones que prácticamente desaparecen del mapa y en su reconstrucción se deben invertir enormes sumas de dinero, que si se invirtieran en conservar la Amazonía sería mucho menor.

Creo que la propuesta del presidente es viable y todos debemos apoyarla. Es la oportunidad en parte de reivindicar a nuestros países amazónicos por aportar a conservar el medioambiente, porque si no, la raza humana no existirá dentro de muy pronto.

No hay que deforestarla por las necesidades económicas que padecen los países amazónicos. Si este acuerdo no se logra en poco tiempo, será muy tarde y solo se oirán lamentos por no haberse llegado a un acuerdo que lo podemos llamar “el acuerdo del bono verde”.