“No es quien lo cuente primero, sino quien lo cuente mejor”. Le pregunté a ChatGPT ¿a qué periodista se le atribuye esa frase?, y esto contestó: “La frase se le atribuye al periodista y escritor Gabriel García Márquez. Esta frase enfatiza la importancia de la calidad y la profundidad de la narración periodística sobre la velocidad de difusión de la noticia”.

“¿Dónde la dijo?”, volví a preguntar. “Mis disculpas, cometí un error en mi respuesta anterior. La frase no se le atribuye a Gabriel García Márquez. Lamentablemente, no tengo acceso a una fuente específica que indique quién fue el autor original de esta frase, ya que no está vinculada a una figura histórica o literaria ampliamente reconocida. Pido disculpas por la confusión”.

“Por lo que leo, contarlo mejor... no es lo tuyo”, rematé. “Mis disculpas nuevamente por la respuesta incorrecta anterior. Si tienes más preguntas o necesitas información adicional, estaré encantado de ayudarte de la mejor manera posible”, concluyó. Me fui entonces para Bard, la IA de Google y le hice la misma pregunta, a la que respondió: “La frase se atribuye al periodista estadounidense Walter Lippmann, quien fue un influyente columnista del New York Herald Tribune y autor de varios libros sobre periodismo y política. Utilizó esta frase en su libro de 1922 ‘Public Opinion’ para enfatizar la importancia de la narración efectiva en el periodismo... Sin embargo, no hay evidencia de que Lippmann fuera el primero en acuñar esta frase. Se ha utilizado en otras culturas y épocas, y es posible que haya sido utilizada por otros periodistas antes de que Lippmann la hiciera popular”.

Estas IA llegaron con tanto cuento que, si usted copia y pega sin revisar y analizar, puede cometer un gravísimo error. En internet podemos encontrar varios escritos al respecto, uno de ellos fue publicado en 2019 por el periodista Pedro Lechuga Mallo, quien tituló en una entrevista que le hizo a su colega Carlos Fidalgo: “Lo importante no es ser el primero en contar algo, sino ser el que mejor lo cuenta”.

Mi pretensión era que las IA me llevaran al discurso “El mejor oficio del mundo”, que pronunció Gabo ante la 52ª Asamblea de la SIP en 1996. Allí, fue él quien dijo que “la mejor noticia no es siempre la que se da primero sino muchas veces la que se da mejor”. Luego, al preguntar específicamente por esa frase, ChatGPT no la reconoció, Bard sí (parece que está mejorando).

Todo para decir que, en esta temporada electoral, los periodistas debemos permanecer alerta, ya que la desinformación se extiende no solo en las redes sociales, sino también desde fuentes conocidas que tienen intereses políticos y buscan dañar a otras campañas. Porque más vale un texto riguroso (verificado) y de calidad, que una “chiva” mal contada o que desinforme.

Adenda: ¿Hubo o no atraco masivo en la estación de Transcaribe como publicaron varios medios? El SITM revisó las cámaras y no vio nada extraño. Si fueron 7 las víctimas, ¿dónde están?

*Periodista y Profesor. Magíster en Comunicación.