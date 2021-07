Una oportunidad de oro para la juventud

Hoy en Colombia el 33% de los jóvenes no estudian ni trabajan; el 56% de los niños que entran a primaria no culminan grado 11; el 50% de los bachilleres no ingresan a la universidad; y más de 380.000 jóvenes le deben casi 5 billones de pesos al Icetex. Si a esto le sumamos corrupción, pobreza y desconfianza en el Estado, es fácil entender por qué la juventud ha manifestado de manera rotunda y desesperanzada, su indignación.

En un país cuya fuerza de progreso parece ignorar a su gente joven, millones tienen las manos atadas. Además, la gran mayoría no nos sentimos representados ni por el establecimiento, ni por organizaciones como el Comité Nacional del Paro. Según encuestas, aunque menos del 5% de los jóvenes hace parte de procesos políticos, alrededor del 85% tenemos intenciones de votar en el 2022.

Así, son evidentes dos cosas: la primera, que gran parte de la juventud no cree en quienes tienen las riendas del poder; y la segunda, para bien de lo público, que esa misma ciudadanía aún considera, como dicen, que esto “tiene arreglo”. Y es que lo tiene. Pero depende exclusivamente de nosotros tomar la política y darle esperanza.

Seamos claros: para transformar hay que hacer las cosas de manera diferente; hay que hacerlas bien. Si no entendemos que los problemas de democracia se solucionan en democracia, que no es con violencia ni odio, y que debemos lograr cambios individuales profundos, solo conseguiremos reproducir modelos de cambio vacíos y viciados.

Este 28 de noviembre de 2021 hay una oportunidad de oro: la elección de los Consejos de Juventud. Estos Consejos, elegidos por la ciudadanía de entre 14 y 28 años, serán los encargados de guiar las políticas públicas de juventud junto a alcaldes, gobernadores y Presidencia. Desde ya, muchas organizaciones sociales y políticas se preparan para asumir el reto. Y aunque las candidaturas se definirán en menos de un mes, por ahora, a través de la página web Colombia Joven, en el apartado Elecciones, y en diferentes talleres y conversatorios abiertos en redes sociales, podemos empezar a informarnos para identificar liderazgos y entender el proceso.

La mera indignación ya no es opción; por eso, dos peticiones: la primera, al alcalde y al gobernador, para que dediquen esfuerzos en realizar efectivamente la dinámica. Y la segunda, a los jóvenes, para que inscribamos la cédula o la tarjeta de identidad desde ya, nos informemos, y, sobre todo, salgamos a votar masivamente para elegir excelentes Consejos, y así, demostrar en democracia la verdadera renovación de la Juventud en Colombia que busque en paz y con ideas, oportunidades y dignidad para todos.