Al leer los datos estadísticos de la epidemia deberíamos ser selectivos para no caer en, ni causar terror. Por ejemplo, es natural que el número acumulado de casos aumente en la medida que pasa el tiempo, no se alarmen. Lo que hay que observar es si la pendiente de la curva se yergue o se va acostando; en otras palabras, si el número de casos diarios es mayor, o menor que los anteriores. Si es menor de manera sostenida la curva se acuesta, y si no hay casos nuevos durante varios días, la curva se aplana y comienza a descender en la medida en que se recuperen los afectados.

Tampoco hay que mirar el número total de casos acumulados o activos con fines comparativos: mientras mayor sea la población se espera que haya más casos, como también más recursos de salud. Para mirar con el optimismo que tanta falta nos hace, y evitar el pánico que reduce las defensas, es mejor seguir el número de casos por millón, y mejor aún el de casos hospitalizados, o el de fallecidos, que es menor, antes de alarmarse. El escepticismo ante tanto alarmismo nos dará el optimismo que se requiere para no enfermar.

Abundan en Internet opiniones autorizadas que insisten en trabajar masivamente sobre el sistema inmune, y ofrecen recetas como buena alimentación, tranquilidad, positivismo, suplementos vitamínicos, mar, sol, respiración profunda y ejercicios, entre otras, sin abandonar la prevención; pero sin encerrar a la gente privándole de las actividades que le dan el sustento, ni paralizar la economía. Cambiar el paradigma de aislamiento total por el de ‘distanciamiento social’ apoyándose en el instinto de supervivencia y el temor de contagiar a otros, innato en el ser humano.

Frank Suárez en ‘Metabolismo y TV’ recomienda gárgaras de agua tibia con sal para detener la afección antes de que llegue a los pulmones, donde es más traumática. Un colega que tiene mar en el patio me cuenta que hace gárgaras de agua de mar (la dieta del náufrago, le llama), sin embargo, para el resto de la ciudadanía las playas están cerradas.

Sinceramente creo que, en esta ciudad nunca se le ha dado al mar la importancia que tiene para el sistema inmune, y las bondades terapéuticas que posee tanto para el cuerpo como para la psiquis, aunque los ciudadanos lo experimenten y los galenos lo recomienden. Se le mira como simple diversión, y qué bueno, no es frecuente encontrar terapias divertidas. También es conocida la terapia con Vick Vaporub y vitamina C en abundancia; sin embargo, el hombre arriesga su vida no solo para alimentarse (en Bayunca hay un caso de suicidio por estrés y depresión), si no para ganar poder y bienestar. De manera que no es válido anteponer salud a alimentación. Como yo lo miro, el virus no va a desaparecer, sino que moriremos algunos (el encierro no lo evitará), pero nuestro organismo se fortalecerá; nos acostumbraremos a él y dejará de ser noticia.