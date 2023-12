Origen de la violencia II

La medicina legal o forense es una ciencia auxiliar de la justicia, Gisbert Calabuig la define como: “El conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el Derecho, tanto en la aplicación práctica de las leyes como en su perfeccionamiento y evolución”. Analizar la conducta de una persona a posteriori para diferenciar si durante la comisión del hecho punible que se le sindica, su comportamiento pudo estar determinado y en qué grado por una patología mental; si comprendía la naturaleza del acto y si disponía de capacidad para autodeterminarse; requiere, además de una experticia, de técnicas y protocolos que finalmente ayudaran al juez para tomar la decisión más apegada al Derecho.

Según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, durante el año 2022 se registraron en Colombia 13.341 homicidios, con mayor número de víctimas en el grupo de los 18 a 28 años. De estas muertes, 369 ocurrieron en el Distrito de Cartagena, unos dígitos por debajo de las registradas en Medellín, posicionando a La Heroica en cuarto lugar referente a este indicador. Hasta octubre del 2023 se registran en país 11.479 homicidios, con alza del 4.76% comparado con el mismo periodo del año anterior. La cifra de homicidios en Cartagena en lo que va del 2023 llegó a 370. De esos casos, 225 fueron por sicariato, 76 en riñas y los restantes por otras causas.

¿Qué elementos de la personalidad contribuyen para que las personas cometan estos actos violentos? ¿Qué se necesita para que una persona pierda el sentido del respeto por la vida de otros y se convierta en un asesino? Son preguntas que desde la psiquiatría forense se repiten, y han dado lugar a muchas hipótesis, en las que predomina la historia criminal y personal de cada victimario, sus motivaciones y circunstancias. Los animales sanos, salvo excepciones, no matan a los sus propios especie. El ser humano no está preparado psicológicamente para matar deliberadamente, así creamos lo contrario. Una prueba de ello la aporta el historiador del Ejército Americano durante la Guerra de Corea. General de Brigada Samuel Lyman Atwood Marshall, en su publicación más famosa, “Hombres Bajo Fuego: El Problema del Comandante en Batalla”, después de una exhaustiva encuesta entrevistando soldados, afirmó que menos del 25% de los hombres dispararon sus armas contra el enemigo durante el combate; no obstante estar bajo fuego, prefirieron cargar heridos, o traer municiones. El Coronel Dave Grossman, veterano de guerra, autor de varias obras –’Sobre el Combate’ (2014) y ‘Matar’ (2019)–, afirma que para matar sin motivos se requiere de un fuerte entrenamiento. Agrego yo: o de un grave trauma psicológico, aunque precisamente tal condición no impida responsabilidad.

*Psiquiatra.