Ya lo decía el filósofo y sociólogo Francés Édgar Morín, uno de los hombres más ilustres del Pensamiento Moderno, en una entrevista que concedió el pasado mes de abril, a Nicolás Truong, cuyo texto lleva por nombre Festival de Incertidumbres, en el que, el padre del Pensamiento Complejo concluye “que todos los presagios del siglo XX que determinaban el devenir del mundo se derrumbaron con ocasión del momento excepcional que nos trazó la pandemia, pero que no obstante de ello y sin dar mayor explicación al respecto, se siguen haciendo predicciones”. Y yo agrego, se sigue concibiendo más de lo mismo, para los tiempos venideros, denotando con ello, que las experiencias de las irrupciones de lo imprevisible en la historia de la sociedad y en el mundo contemporáneo, no han penetrado en la conciencia de los futurólogos y de los ostentadores del poder.

En ese contexto del pensamiento de Morín, yo quiero referirme por razones obvias, dada mi condición, o más bien, mi pretensión de considerarme educador a la situación de la Escuela, en el marco del drama que estamos viviendo, y en la cual, esta institución de la sociedad, de tanto valor como la familia, pero más mancillada y golpeada que cualquier otra, tiene también que ser concebida y repensada de otra manera, más allá de los intereses y las políticas del mercado, del mundo globalizado, del nuevo orden económico y del discurso y las elucubraciones de quienes “no habiendo podido aprender se hayan dedicado a gobernar y decidir”.

Bajo esa premisa, es necesario, pertinente y urgente, que haya una movilización social y política, para construir otra escuela, apartada de currículos caducos e inamovibles, que vayan más allá de la apropiación y transmisión de aprendizajes académicos e ideologías excluyentes y se traduzcan en espacios y posibilidades para “aprender a pensar, convivir y comunicarse” como lo señaló el pedagogo Julián De Zubiría, en su artículo titulado ¿A qué escuela volveremos?

La otra escuela debe estar en concordancia con la nueva filosofía existencial, en que la llegada de un imprevisto era previsible, pero no así su naturaleza, y el mundo no sea mejorado, sino cambiado, no por los que están “satisfechos, con él, sino por los que más lo padecen” y más gente comprenda que este orden inhumano en que vivimos, es más lo que nos quita, que lo que nos da.

Una escuela sonora en términos de posibilidades, que no siga guardando un “silencio parecido a la estupidez”.

*Rector I.E. Soledad Acosta de Samper.