Otra Navidad y año nuevo

En estas fechas que los sentimientos y las emociones nos envuelven, año tras año hacemos un esfuerzo por revisar lo que ha sido nuestra vida en los 365 días anteriores, agradecemos las cosas buenas existidas y ponemos nuestra esperanza en que el próximo período llegue cargado de mejores sucesos y que nuestros deseos se cumplan.

La Navidad es felicidad para uno y tristeza para otros. Hay quienes no la celebran y la dejan pasar como un día más; hay quienes la decoran desde octubre y esperan el 24 lleno de anhelos y esperanzas. Al final, la Navidad esta en cada uno y lo que lleva en su corazón; el cambio de año es solo una fecha. El 1 de enero, del calendario gregoriano, que fue instaurado por el papa Gregorio XIII en 1582, y que se utiliza en la mayoría de los países del mundo es para un sin número de personas un nuevo comienzo y la oportunidad de hacer cambios en sus vidas. Muchos dudan de la validez de celebrar Año Nuevo y los argumentos son muchos: desde que les parece poco meritorio dar otra vuelta completa al sol, hasta que la elección de la fecha les parece arbitraria. La verdad es que todos los argumentos son razonables y válidos.

Sin embargo, es innegable la necesidad del ser humano de entender la vida a través de ciclos y para nosotros funcionar con periodos tiene grandes ventajas. Pero para poder gozar por completo de los beneficios de un cambio de ciclo, es necesario fijar un punto de partida. Naturalmente evaluamos el cómo nos trató el año anterior o tenemos expectativas de cómo nos tratará cada nueva etapa. ¿Por qué lo hacemos? ¿Tiene alguna utilidad? ¡Claro que sí, es ahí donde está el valor y la necesidad de los ciclos: ¡en la posibilidad de recapitular, de evaluar, de dejar atrás y de volver a empezar!

La realidad es que la mayoría de la gente no cambia mucho de un año para otro, pero no estoy insinuando que el 1 de enero podríamos levantarnos siendo personas nuevas y totalmente distintas. Acá no hay magia, pero, aunque no podamos cambiar quienes somos, es innegable que sí podemos hacer cambios en nuestra vida. Y no importa que grande o pequeño sea creo que debemos intentar ser mejores.

El solo hecho de seguir acá luego de una pandemia que no pensamos vivir nunca, de haber sobrevivido a amigos y familiares que no pudieron hacerlo y tener algunas personas que podamos llamar familia y otro bonche que llamemos amigos, ya nos da el combustible y el objetivo para ser mejores. Es la oportunidad de entender que todo lo malo y bueno que nos pasó en 12 meses ya es historia, y que a partir de ese día la vida puede tomar otro rumbo. Pero ese rumbo depende de cada uno de nosotros.