Otro año electoral

Arranca el 2022 y debemos estar preparados para una lluvia de información relevante a candidatos y partidos. Aunque trato de no discutir de política con mis amigos y allegados, porque pienso que cada posición es respetable, hay algunas que se escapan de mi lógica. Desde mi entendimiento, una de las fortalezas que debe tener un candidato es su alto conocimiento en economía. Generar empleo, disminuir pobreza, presupuestos nacionales para salud, vías y educación, inflación, IPC, salario mínimo y muchos conceptos más deben ser la base de la sabiduría de quien dirija un país. La ignorancia es uno de los males que afecta al pueblo colombiano. Pero un aspirante a la Presidencia no se puede dar el lujo de ser ignorante. Por esto es que cuestiono los métodos del candidato de la izquierda al que en algún momento escuché insinuar que el Banco de la Republica debía emitir más billetes para dárselos a los pobres. Entre las propuestas del exsenador y exguerrillero Gustavo Petro está que el Banco de la República emita dinero para que le preste al Gobierno con una tasa de interés cero y que este, a su vez, se distribuya a los más pobres.

Confieso que alguna vez pensé que eso era posible. Pero tenía 8 años. Algunas cátedras de economía en el colegio me sacaron de este error explicándome que cuando aumenta la cantidad de dinero circulante sin que haya un crecimiento en la producción de un país se genera inflación. Algo parecido a lo que ha pasado en Venezuela. No se requieren muchos años de estudio para saber que en Colombia el petróleo mantiene nuestro presupuesto nacional. El candidato ofrece subsidios permanentes, pero no dice de dónde sacará la plata, amenaza con subir aranceles a las importaciones para dejar de favorecer a los “imperialistas” como si eso no se fuera a reflejar en su valor al público. De verdad que no entiendo de dónde saca tanta locura y si de verdad la cree posible o solo lo dice para atraer a los ingenuos que piensan que eso les arreglará la vida.

Honestamente prefiero pensar que es un mentiroso estratega. Que su mente maquiavélica acostumbrada a actuar torcido genera argumentos maliciosos para jugar con el hambre de un pueblo al que le han vendido que su pobreza es culpa de los empresarios ricos. De lo contrario, si de verdad ignora cómo se maneja la hacienda pública y la economía del país, el hombre es más peligroso que un “tiroteo en un ascensor”. Elegirlo sería como entrar a cirugía de corazón abierto con un estudiante de teatro. Tenemos un candidato dispuesto a manejar un avión sin saber pedalear un triciclo, sin vergüenza alguna de no saber hacerlo y poniendo en riesgo a todos los pasajeros.

Como más rápido cae un mentiroso que un ladrón... me sentaré a verlo caer.