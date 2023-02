Otro mes más

Me parece estar distraída jugando con un cauchito o bantida y de tanto manosearlo se pone gomoso y tal vez debo atribuir esta circunstancia a las altas temperaturas en este tira que jala por lo que se avecina y en un abrir y cerrar de ojos ya han pasado ocho meses desde que el presidente nos gobierna y faltan ocho meses para elección de alcaldes y gobernadores y todo pasa tan estático y a su vez encauchado que no alcanzo a precisar cuáles son las condiciones en este tiempo que han germinado del compendio de estrategias y promesas fundamentadas, qué actos nos han beneficiado y cuáles serán las que nos ofrezcan mejores oportunidades de buen vivir, ecuanimidad, equilibrio, justicia social, seguridad laboral, certezas, en esta avalancha de candidatos para lo que tenemos en octubre. Ya febrero muere hoy, ciertamente resucitará cada año con el oído afinado y con el vaivén de las olas hamacándose en el susurro de la brisa mágica, desde enero por el Festival de Música, con el cerebro y sesos nutridos por el Hay Festival, entre adoraciones a la Virgen de la Candelaria rumiando caña, comiendo fritos excelsos (los mejores del mundo), el extenso preludio y desarrollo del Carnaval de Barranquilla... Y seguimos anestesiados, es como si el letargo nos vendara los oídos y nos atara los ojos, estamos aceptando absolutamente todo lo que nos merecemos, aunque aparece el dicho popular “ya untada la mano..., que se embadurne el cuerpo”. Todo eso me produce miedo y vacío, porque nada cambia a pesar de tantas promesas y en vez de mejorar van llegando los cierres de ciclos que agravan más las condiciones por la perenne incertidumbre que nos acompaña día a día. Entonces en el descontento aparece una agravante que se convirtió en el postre que de tanto agitarse y acalorarse bajo el fuerte solazo por las horas picos termina en mezcolanza sin poder encontrar sus comensales. Entre caminatas, taponamientos, marchas, paros con el título de pacíficos y permitidos por la ley para asegurar “el derecho a...” las personas agremiadas salen con ínfulas de ser escuchados para el cambio sin descubrir ni si quiera que todos sus esfuerzos y que además justos se ha convertido en un aliado de ese tiempo que raudamente no nos soluciona nada o quizá algún día amanezca y surja de la nada y nos haga con su magia llena de voluntad política y compromiso personal y colectivo que querer es poder y cuando se tiene el poder se hace porque se hace por el beneficio de todos. Y como canta Pablo Milanés (q. e. p. d.) “El tiempo pasa/ Nos vamos poniendo viejos/ Vamos viviendo/ Viendo las horas que van muriendo/ Las viejas discusiones/ Se van perdiendo entre las razones”. Y ellos, los que nos gobiernan siempre tienen la razón y los que aspiran también se llenan de razones y “En cada conversación/ Cada beso, cada abrazo/ Se impone siempre un pedazo/ De razón”.

*Escritora.