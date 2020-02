Otro punto de vista

No se trata de que los nuevos competidores encajen en los esquemas y la legislación actual (de hecho, toda verdadera innovación se sale de la ortodoxia), sino de que las normas vayan cambiando (relajándose) para dar cabida a los que revolucionan lo establecido.

El enunciado anterior me ha traído el recuerdo del curso de marketing en la maestría: el profesor indujo una reflexión sobre cómo enfrentar una campaña de desprestigio de alimentos sustitutos (carnes rojas contra el pollo), y observé que sin excepción todos se enfocaron en desprestigiar de igual manera al competidor. Mi estrategia fue mostrar las cualidades del producto que promovía, sin ocuparme de los demás; contrariando, tal vez, la máxima de que ‘la mejor defensa es el ataque’, porque en mi mente no albergaba la idea de entrar a competir en un mercado ya establecido, con un producto similar, sino con un producto nuevo que ‘obsoletizara’ todo lo anterior.

La reflexión cobra vigencia con todo lo que ha sucedido con la innovación tecnológica. Por ejemplo: los beepers nacieron en la clandestinidad, y los teléfonos móviles, prohibidos al principio, requerían de un estudio de antecedentes personales y de un carnet para usarlos. Recordarlo es motivo de risas, pero está claro que, sin el poder económico de las grandes empresas transnacionales, y el ejemplo de los países más desarrollados, no contaríamos con ese elemento de competitividad. Ni qué decir de la TV satelital, Netflix, Spotify, Airbnb, Uber, InDriver, entre muchas más innovaciones.

Cuando se adjudicaron los canales privados de TV, las programadoras nacionales, que hacían uso de los canales públicos, fueron desapareciendo poco a poco, porque no eran competitivos: algunos demandaron a la nación. Las agencias de viaje desaparecieron o diversificaron su oferta de servicios al viajero, con la venta de los tiquetes por Internet sin intermediarios. Los canales privados recibieron, por un tiempo, protección legal contra la TV internacional, pero llegó el streaming y hoy todo el que quiere transmite video por Internet. Ignoro si ha habido que indemnizar, o compensar, a los canales privados que pagaron altas sumas de dinero por el uso de una banda de frecuencia en el espectro electromagnético, que otros no.

No entiendo por qué el argumento para sacar a Uber de Colombia sea el que los taxis pagan un cupo equiparable, y en algunos superior al valor del vehículo, mientras que Uber, o InDriver no. El no tener que pagar esa cuota ha redundado en mejores vehículos, mejor servicio, nuevas formas de trabajo y de conseguir transporte, que podría reducir la necesidad de carro personal, y descongestionar las vías. La regulación de los mercados no puede convertirse en proteccionismo, salvo cuando se vislumbre su acaparamiento. Las leyes tienen que adaptarse.