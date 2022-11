Con el nivel de frenesí y locura que lleva el actual gobierno central (algo jamás visto en nuestra historia republicana), el mismo que tiene sumido al país en un ataque colectivo de nervios, incertidumbre, pesimismo y depresión, tuve que salir corriendo a la población de Mahates, Bolívar, para conocer no solo la opinión de mi amigo politólogo quien se hospeda en el “Centro Mental de Reposo de Nuestra Señora de las Neuronas”, sino que también quería conversar con su directora, la Dra. Gloria Jiménez Morales.

La Dra. Gloria, como ustedes lo saben, es siquiatra de profesión, tiene fama internacional y con cinco minutos que observe y escuche a cualquier persona, puede diagnosticar su grado de sanidad mental. “Con solo verle la mirada, su expresión corporal y el contenido de sus palabras, es suficiente. Mi margen de acierto deambula el 99,8%”, me dijo sonreída la Dra., mientras se rascaba su melena blanca y despelucada, al mejor estilo del físico Albert Einstein. “Acá en Mahates no le negamos su poquito de electrochoque a cualquiera y por lo que estamos apreciando con el actual gobierno, bueno... ya encargamos una planta eléctrica más potente. Nunca en la vida vi tanto loco junto”, remató.

“De todos modos, estimado señor Rumié, guárdeme la reserva, pero acá estoy presentando un proyecto al Ministerio de Salud, con sus respectivos costos, para construir todo un pabellón nuevo, con los últimos juguetes de la siquiatría moderna, para albergar al gobierno central en pleno, empezando por la propia ministra de Salud, la de Minas, Trabajo, Hacienda, y claro, una suite presidencial para Petro, para completar el equipo de ensueño”, me dijo con seriedad. Luego prosiguió: “El proyecto está avalado unánimemente – con sus firmas - por la junta de la Asociación Colombiana de Siquiatría y ayer se sumó la de Sicología. Ahora... si falta dinero, los de la Andi y Fenalco ponen el resto. Ya me llamó el señor Mac Master y Jimmy Cabal. Obviamente, el señor Lafaurie, de Fedegán, no aparece y le entiendo”.

En ese momento llegó mi amigo el politólogo, disfrazado con camisa de aguacates y corbatín, al mejor estilo del alcalde Dau. Y sin mediar saludo, me dijo: “Amigo, cuando un país elige a una persona que promete sin sonrojarse un tren desde Buenaventura hasta Barranquilla, ya podrás imaginar si estamos desvariando. Y dígale a Dau que acá le estamos esperando con su cuartico. Con su incompetencia, ya tiene a los cartageneros deseando el regreso de los ‘malandrines ejecutores’. Acabó con la esperanza de que tengamos un mandatario correcto y ejecutor”, finalizó.