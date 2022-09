Tener la paciencia de Job no es tarea fácil, sin embargo, al entender la paciencia como una virtud valiosa que sólo tienen los sabios, porque son los que saben sufrir y tolerar las adversidades con fortaleza y sin lamentarse, es poder equiparar un poco lo que vivimos los colombianos que a diario luchamos por la justicia y quienes pasamos de un estado a otro en fracciones de segundos, de héroes pasamos a ser víctimas rodeados de incertidumbre, esperando pacientemente, porque no hay de otra, a que las cosas se vayan decantando lentamente para no tener que recibir el matracazo abrupto de las polarizaciones craneadas “en beneficio de un equilibrio”, donde todos saldremos favorecidos, pero al tiempo amordazados para hallar al final del túnel un ajuste de cuentas entre los corruptos e inocentes, estos últimos engañados, maniatados, expuestos, burlados y esperanzados.

Y así nos la pasamos esperando cada amanecer para abrir los ojos y la mirada, y encontrar algo distinto, aunque sea el milagrito de que el panorama se pinta diferente, porque de muertes, robos, asesinatos, inseguridad, pobreza, desempleo y prórrogas de fechas de proyectos importantes, estamos saturados.

Según el filósofo Aristóteles, la paciencia nos permite sobreponernos a las emociones fuertes que nos pueda tener preparadas la vida. Se puede decir que la paciencia está ligada a la madurez mental, con una actitud respetuosa y educada hacia los demás, y en eso estoy muy de acuerdo con él, porque los colombianos nos sobreponemos a diario a todo este horror de la violencia, para lo que nunca estaremos preparados porque después de salir de un vientre y estar rodeados de poco o mucho amor por unos padres, estamos expuestos a los peligros de los embates de un enjambre de grupos que pugnan por la micro o macro hegemonía, manteniéndonos atrincherados dentro de unas causas que no nos pertenecen ni de las que hacemos parte.

Es una mezcla de ambiciosos que terminan uniendo sus fuerzas y construyen un emporio. Paciencia es lo que nos piden, paciencia es lo que pedimos, no desesperarnos, no desesperarse, ya se dio el gran paso, las cosas cambiarán, pronto se verán otras luces y se sentirán otros vientos, eso me lo repito todos los días y varias veces para no correr el riesgo de perder la paciencia, porque soy colombiana, soy ciudadana, soy humana y quiero ver y sentir florecer a mi país y a mi ciudad.

Llenarnos de paciencia, eso nos toca, porque a pesar de tener derecho al voto, no tengo voz, porque de los que están en el poder y son corruptos, no me representan, puesto que el progreso se construye sobre la transparencia y la honestidad, y no sobre mentiras y falsas promesas. ¡No perdamos la paciencia! No podemos ser indiferentes, juntos somos más. Recordemos a Job.

*Escritora.