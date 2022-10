Pacto por la infancia

¿Cuántos cartageneros saben con cierto grado de certeza, cuál es la situación real de la infancia en nuestra ciudad? No debe haber respuesta, pues la pregunta es insuficiente. A ese concepto de la ‘situación de la infancia’ debemos agregar una serie de complementos o precisiones, pues el tema es cada vez más complejo y por lo tanto difícil de concretar, pero en especial porque no hay una política pública de infancia y adolescencia.

Como ejemplo podríamos hablar de la situación de nutrición y alimentación, del acceso al sistema educativo, del cuadro de vacunación, de las condiciones psicosociales para alcanzar su pleno desarrollo, de cuántos viven en hogares en condición de pobreza y pobreza extrema. De cuántos no viven con sus padres, de cuántos son maltratados física o sicológicamente, de cuántos son abusados sexualmente, de cuántos son explotados y hacen parte del perverso e inmundo comercio sexual, no solo en el Centro Histórico, sino en toda la ciudad.

Nos podemos seguir preguntando: ¿cuál es la inversión real del distrito en la atención primaria?, ¿cuál es la inversión del ICBF en las diferentes modalidades de atención?, ¿cuál es la inversión de las EPS públicas y privadas en programas de promoción y prevención en salud integral para la infancia y adolescencia?

No estamos preguntando por una atención de calidad, pertinente, oportuna y sostenible. Esto nos llevaría a un panorama más complejo, si vemos que no se atiende lo urgente, menos se va a atender lo importante. Si no hay acciones de respuesta a requerimientos urgentes y graves como los que se vienen denunciando en diferentes medios, y como el dedo en la llaga que nos mostró el médico Henry Vergara hace una semana, menos vamos a pensar que se está actuando con la perspectiva de una incidencia a mediano o largo plazo.

El Premio Nobel de Economía del año 2000, James Heckman, demostró que la mejor y más rentable inversión que una sociedad puede hacer con efectos a mediano y largo plazo es todo lo que se invierta en la primera infancia, por sus impactos en la salud, la capacidad de aprendizaje, los ingresos, la productividad y la paz social, entre otros efectos favorables.

Esto es lo que nos debe llevar a construir sobre unos mínimos (éticos, sociales y operacionales), un pacto por nuestra infancia, que nos involucre a todos, desde el sector público local y nacional, del privado (desde todas las actividades), del sector comunitario y solidario, de todas las iglesias y credos, independiente de cualesquier intereses, una plataforma que nos permita diseñar unas rutas o planes de acción básicos para nuestra infancia.

Debemos demostrar que los niños y niñas son nuestra prioridad y que somos capaces de responder a lo que demanda la Ley 1098 y los tratados internacionales suscritos por Colombia. Si podemos contar con usted, nos lo puede comunicar al WhatsApp 3004686632 o al correo: angelessomosctg@gmail.com

*Sociólogo.