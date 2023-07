Padilla, el Nelson colombiano

El 24 de julio se cumplen 200 años de la batalla del lago de Maracaibo, donde el almirante José Padilla venció al almirante Laborde con una fuerza inferior en buques y tripulantes. Las consecuencias político estratégicas de esta batalla fueron: con la derrota de Laborde, se eliminó el peligro de la hegemonía naval española en el Caribe, Colombia tenía su “mare nostrum” (propio mar) por primera vez y desapareció para siempre el peligro de invasión y reconquista total, sellando la independencia de la Gran Colombia (Colombia, Panamá y Venezuela). Páez aceleró el cerco de Puerto Cabello, que capituló en noviembre de 1823. Bolívar pudo seguir operando en el Sur, y terminó bien en las jornadas de Junín, Ayacucho y el Callao. Por este hecho heroico, el mismo libertador Simón Bolívar lo llamó el “Nelson colombiano”, haciendo alusión al almirante inglés Horacio Nelson, triunfador de la batalla de Trafalgar sobre las fuerzas francesas y españolas en 1805 y en donde Padilla igualmente se encontraba en el buque español Juan Nepomuceno, prisionero y después liberado en 1809.

La existencia de Padilla parece arrancada de una leyenda. Hombre de honor y lealtad con una personalidad desbordante, generosa y social. Su genio, hazañas y actos heroicos en combates navales, dio inicio al despertar de una conciencia marítima nacional, necesaria en un país como el nuestro bañado por dos océanos. Por ello la Armada Nacional escogió el 24 de julio como fecha de creación de la armada y nuestra Escuela Naval lleva su nombre.

Padilla nació en Riohacha el 19 de marzo de 1784. Su padre moreno, Andrés Padilla y su madre, Lucía López, era Wayúu, siendo su origen pardo, lo que causó envidias del general Mariano Montilla por haber preferido la Jamaiquina la negra jarocha a Padilla y no a él y en las castas santafereñas lo miraban con recelo, lo cual terminó en encarcelamiento, acusado injustamente del atentado contra el libertador en la noche septembrina de 1828, fusilado y después ahorcado el 2 de octubre de 1828. Tenía 44 años y por más de 100 años, el país no tuvo una marina, siendo en varias ocasiones ofendida por países como Francia, Italia e Inglaterra y la pérdida de Panamá al no tener cómo defender los intereses marítimos.

Semanas después en carta escrita por Bolívar a Pedro Briceño Méndez manifiesta su error: “Ya estoy arrepentido de la muerte de Piar y de Padilla y de los demás que han perecido por la causa. Lo que más me atormenta todavía es el justo clamor con que se quejan los de las clases de Piar y Padilla... esto me desespera de modo que no sé qué hacerme”. Bolívar, noviembre de 1828.

La Convención Nacional de 1831, rehabilita su memoria y en 1881, el Congreso de Colombia, reivindicó su gloriosa carrera e imagen.