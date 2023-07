El presidente afirmó en Buenaventura: “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar...”. Esta aseveración ha causado polémica, como suele suceder con cualquier propuesta alusiva a la paz, la guerra y, especialmente, al uso de los recursos públicos (que todos los gobiernos suponen de libre disposición gubernamental y no propiedad de los colombianos).

La comunicación política -a diferencia de la comunicación científica (precisa y formalizada)- es ya de por sí ambigua e indeterminada, lo que conduce a infinitas interpretaciones y discusiones; pero si adicionalmente es poco asertiva, improvisada o desatinada –como la del presidente en Buenaventura– sin duda generará, además, confusiones y malentendidos. Al respecto quisiera hacer algunos comentarios.

Primero, que el diagnóstico del Gobierno sobre la violencia -insisto- es errado, pues sigue “criminalizando la pobreza”, sigue convencido de que la guerra está conectada sólo con la insatisfacción de necesidades objetivas (alimento, vivienda, etc.), olvidándose de la dimensión subjetiva, espiritual y emocional de todo ser humano. Esa visión, heredera de la antropología materialista-marxista y del romanticismo-rousseauniano, si bien legitimó en el pasado las revoluciones socialista, hoy está absolutamente desvirtuada. Bauman -muy querido por los intelectuales de izquierda-, señala que los “nuevos pobres”, los generados por el neoliberalismo, no son los excluidos del circuito de la productividad, sino del circuito del consumo (celulares, marcas, información, etc.), como la mayoría de los jóvenes en riesgo social.

Segundo, que el presidente pudo enviar un mensaje más asertivo, empático y mucho más respetuoso con las víctimas de los grupos criminales y, sobre todo, con los jóvenes colombianos que se esfuerzan por actuar correctamente. Las palabras usadas, el orden en que las usó y la manera en que lo hizo proponen un incentivo perverso, porque remiten a un imaginario social contraproducente: “Ser pillo paga”, como señaló el personero de Buenaventura; mensaje que de seguro no es el del Gobierno.

Tercero, que el presidente no debería -en vísperas de elecciones regionales- formular una propuesta que conlleva un riesgo moral y político tan alto, porque puede interpretarse como un proceso de fidelización electoral a cambio de dinero: “Pagar por votar”.

Finalmente, que un presidente no debería hablar como un “caudillo populista” que improvisa propuestas sin fundamentos empíricos o soportado en evidencias discutibles, y que confunde -increíblemente- un programa de prevención para “jóvenes en riesgo social”, con un programa para rehabilitar “delincuentes juvenil”.

Post scríptum: la paz requiere -dicen los expertos- una estrategia “persuasiva” de diálogo (negociación, incentivos económicos, etc.), articulada a una estrategia “disuasiva” de seguridad (control territorial y del orden público); pero este Gobierno – absurdamente- se empecina en lo primero y descuida lo segundo. Se requiere de zanahoria y garrote.