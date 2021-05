Según los expertos, una generación en la Biblia cambiaba cada 70 años. En el siglo XX se consideró que era cada 20 o 30 años. Así surgieron la generación silenciosa, la de la explosión de la natalidad (Baby Boomers) y luego, ante el apocalíptico final del milenio, las generaciones X, Y y Z. Conocido hace más de 30 años, fue en la última década que se habló de Nini y con el libro de Alejandro Shujman que se conoció el término “generación Nini”. Con él se describe a aquellos jóvenes que ni estudian, ni trabajan. Schujman reconoce que no es una enfermedad, es una actitud ante la vida. No son vagos. El temor a la frustración los bloquea, prefieren no tomar decisiones para no correr riesgo alguno, ni se equivocan ni aciertan, ni triunfan ni fracasan. Hoy son entre el 10 y el 30% de la población joven de cada país.

Schujman diría que Colombia es un país Nini y se explayaría afirmando que la desigualdad es evidente en nuestro día a día. Y ese ha sido uno más de los abonos de la violencia fratricida desde nuestro cruento parto como nación. ¡Ni justicia social ni paz! Pero, además, la mayoría de Colombia no participa en las elecciones, año tras año, unos pocos, y cada vez menos, elige a una inmensa minoría que, en teoría, nos representa a todos. Sin embargo, su trabajo, allá, en esa cumbre de la democracia que deberían ser las instituciones representativas (Congreso, asambleas, concejos, Presidencia) dista mucho de serlo. Y así, ante el temor a la continua y frustrante desazón de ser engañados, por el elegido, no se vota. Pero tampoco se le considera que nos representan y mucho menos en una crisis como esta y por ello nos atomizamos en grupúsculos disímiles, casi sin objetivos comunes. ¡Ni elegimos, ni nos representan! ¡ni líderes, ni autoridad, ni democracia!

Schujman pensaría que por décadas desdeñamos nuestros antepasados, luego nos quitaron hasta la clase de historia y, más recientemente, nuestros políticos se pelean quién escribirá, a su manera, nuestra historia. ¡Ni historia ni memoria!

Lo ha visto el mundo entero, el derecho a la protesta ha sido constreñido día y noche. Pero, también, en paralelo, vivimos el desmadre de bloqueos que atentan contra derechos fundamentales como el trabajo, la movilidad, la salud, la vida. ¡Ni libertad ni orden!

Uno esperaría que lazos trascendentales como el territorio que habitamos, las costumbres y la tierra que nos parió generaran vínculos afectivos e históricos para vencer las diferencias que nos separan, pero, en momentos como este, parece que no somos ni país, ni nación ni patria. Bueno, ya lo decía Víctor Jara: “Se lo pasa manoseando caramba zamba su dignidad, usted oiga, no es nada, no es chicha ni limoná”.