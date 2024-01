Palos porque bogas y...

Existen personas que solamente saben hurgar la lengua en el huequito de la muela, hasta hacerla sangrar, seguramente es cultural, tenemos por costumbre quejarnos demasiado. Dar a conocer nuestras inconformidades no está nada mal, sí hay que alzar la voz sin gritar, estamos en todo nuestro derecho, sin embargo, muchos, creyendo que todo lo merecen, se dan a la tarea de criticar absolutamente cualquier cosa. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “una persona asertiva es aquella que expresa su opinión de manera firme”, clara, respetando tanto las ideas del otro como las propias. Esto no quiere decir que para ser asertivos debamos estar siempre de acuerdo con los argumentos que se nos presentan; podemos disentir sin que esto sea motivo de discusión y es a esto lo que me refiero, no estoy invitando a la ciudadanía cartagenera a que traguemos entero, ni mucho menos a que veamos situaciones injustas en las que tenemos derecho a opinar y quedarnos callados, pero considero que el lenguaje asertivo más que una solución es un camino para cerrar brechas y abrir puentes y así lograr mejores resultados. Al hacer seguimiento en las redes y encontrarme con las buenas noticias que desde hace rato estaba pidiendo en mis columnas de opinión sobre ordenar la casa, en este caso la ciudad de Cartagena; pavimentar los cráteres de Bocagrande, darle más orden al Centro y un listado inmenso que hace falta, me dedicaré a aplaudir a Dumek Turbay, porque no es prometer con retórica ambigua, es hacer y darnos la oportunidad de entender que nuestros dineros recolectados en los impuestos se verán reflejados en las obras realizadas y a realizar y en toda la inversión en los planes de este cuatrienio que se están preparando en salud, movilidad, educación, medio ambiente, energía, agua, oportunidad laboral, seguridad, vivienda y todas las necesidades que merece la atención buscar la solución. Sabemos todos que, no es soplar y hacer botella, no es fácil ante tanto listado de situaciones, poner orden a corto plazo, pero sí es el deseo que los hechos cubren la mayoría de los problemas que han requerido desde hace décadas una mirada de progreso, desarrollo y ciudad futurista que nos permita a todos disfrutar de mejor forma todo lo que ella nos pueda ofrecer. Nos lo merecemos y nuestra Cartagena sí que merece atención y le manifiesto hoy a nuestro alcalde Dumek que es ahora o nunca que usted nos dé la oportunidad de sentir que vale la pena saborear una ciudad organizada, limpia, viable, prometedora, bonita y segura.

Me prometí en los primeros tres meses de esta administración realzar los hechos positivos y después hacer seguimiento porque en estos 16 días de enero 2024, me siento entusiasmada y contenta por todo lo que le está sucediendo a la ciudad. Gracias, alcalde. Vamos por más.

*Escritora.