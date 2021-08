“Papelitos” al suelo

Hace unos días visité Tierrabomba, la alegría de los niños, lo despierto y pilosos que son es sorprendente. Tienen una chispa única que deja a cualquier visitante gratamente impresionado.

Desde que se pone un pie en la isla, inclusive antes, salta a la vista uno de los principales problemas que tienen, la suciedad. Basura por doquier. Si bien se ve que hay un servicio de recolección funcional eso no es suficiente. En medio de una charla con uno de los niños le di un bombo bum y él de manera inmediata le quitó la envoltura, la arrojó al piso con un movimiento involuntario y muy rápido. Cuando le pregunto ¿por qué arroja la envoltura al piso y no la guarda en el bolsillo para arrojarla posteriormente a un caneco de basuras?, me queda viendo como pensando: “¿Este tipo de qué habla?”. Ese acto que parece tan simple, insignificante, inocente de arrojar un “papelito” al piso, es sin duda una de las causas raíz de toda la problemática que viven, no solo en Tierrabomba, sino en toda Cartagena. No hay servicio de aseo, ni instalación de canecas que pueda contrarrestar el simple hecho de arrojar la basura al piso. Por mucho que le exijamos al prestador de aseo, jamás veremos un área limpia si no se erradica la cultura de tirar la basura al piso. Ese hecho que suena trivial, pero genera pobreza, hambre, falta de oportunidades, tristeza, desdicha, enfermedades, graves inundaciones, incomodidades entre otros. Todo eso y más. No es un tema que tenga que ver con el dinero, la falta de oportunidades, la corrupción ni nada de eso.

Son varias las fundaciones que intentan ayudar a los nativos de Tierrabomba a salir adelante, las felicito y agradezco por eso. Con actividades como el ciclomontañismo, senderismo y otras, pero pregunto: ¿Quién desea realizar esas actividades en medio de la basura?, la Escuela Taller está realizando una gran labor conservando los fuertes que allí se encuentran, están en muy buen estado, pero sin turistas. Turistas que no van a aumentar si no se limpia la isla y se capacita a las personas cómo tratarlos adecuadamente.

Una actividad que no necesita grandes recursos, pero que sí genera un gran impacto, es el de sensibilizar a todos los habitantes de Tierrabomba y de toda Cartagena en todos los estratos socioeconómicos, que arrojar basuras a la calle trae pobreza, desolación y tristeza. Arrojar basuras al piso, a las calles, no es una actividad de poca monta, es un cáncer que acaba con todo. Sí, esa “insignificante” acción de tirar un “papelito” a la calle es muy nociva. Toda la institucionalidad, colegios, fundaciones, sector público y privado deben aunar esfuerzos para por todos los medios posibles sensibilizar del gran daño que se causa al arrojar “papelitos” al suelo.