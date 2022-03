Papelitos de la consideración

De unos años para acá he cogido la costumbre ser más riguroso en la manera de acumular facturas, para meterlas después en la contabilidad. Compro, por decir algo, un mouse en la Panamericana y pliego la factura con cariño: bien alineada y perfectamente escanciada. Cuando me molestan en algún cajón, o me da miedo de que estén caducas para la contabilidad, la entrego a un contador.

La Dian, por su parte, ha instaurado la factura electrónica, la cual ha de modificar nuestros hábitos contables de una manera trascendental; tanto así que resulta que mis papelitos ya no sirven para nada. Ahora, para que a uno se le pueda contar una factura, tiene que ser electrónica hasta en la tienda. Para eso, toca ir al gerente del sitio, mostrarle el RUT y esperar que lo registre. Todo esto demora no menos de 15 minutos. Al final, uno hace las cuentas infladas, calcula el valor de la hora-hombre, el parqueadero, lo que deja de descontar en renta y sale sin registrar el RUT.

Yo entiendo que la Dian tuvo años para prepararse, que considera este un proyecto trascendental para formalizar la tributación en Colombia. Lo que no entiendo es que, siendo electrónica, no hubiera creado un mecanismo para habilitar a las empresas o las personas instantáneamente con un código de barras o un QR; el sobrecosto hubiera sido mínimo.

En los países desarrollados, cuando hacen restricciones, piensan primero en cómo hacerle viable el proceso a los usuarios. Hay que ver todo lo que pasó en los aeropuertos después del 9/11: revisan hasta los zapatos, pero antes instalaron infinidad de bandejas y mesas con rodillos.

No importa si es la huella que toman diez veces, o las filas que hacen los viejos para recibir una pensión, o las 48 horas que se demora un cheque consignado en hacerse efectivo, la tecnología está para ayudar al usuario, no para llenarlo de trabas y redundancias. Un país que instaura procesos sin pensar primero en facilitarle la vida al usuario (léase el ciudadano) es un país de desconsiderados.

Ser considerado es un acto reflexivo que requiere de premeditación, desprendimiento y consciencia de la propia identidad. Antes pensábamos que no se podía evitar poner a unos ancianos al sol por horas, pero hoy los jóvenes saben que muchos maltratos se pueden sortear sin mayores costos (lo disfrutan a diario en la web); que simplemente no hay la voluntad. Se me ocurre que el fenómeno de la desconfianza en las instituciones se deba menos a cuestiones abstractas y más a la manera como ellas desprecian al usuario.

Puede que sea el momento de pensar que en el próximo gobierno se necesitan muchos pequeños detalles -quizás femeninos-, en vez de un gran zarpazo épico, para recuperar las instituciones.