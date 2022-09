El reciente fallecimiento de la Reina de Inglaterra ha llenado durante un par de semanas nuestras pantallas de protocolo real. Hemos visto mil ceremonias antiquísimas y sumamente complicadas y hemos asistido a toda la pompa de una de las monarquías más consolidadas del mundo. Aparentemente, la inmensa mayoría de los británicos nos han demostrado, en tantos actos oficiales como han tenido lugar, que amaban a su reina y que desean mantener la monarquía; lo cual, desde una perspectiva republicana como la que existe en Latinoamérica, lleva a preguntarse, ¿para qué sirve un rey?

Oficialmente, en Europa los reyes son los Jefes de Estado de monarquías parlamentarias. Es decir, figuras con un poder meramente nominal que, salvo ciertas facultades de arbitraje que tampoco son muy relevantes, carecen de todo poder político no siendo más que símbolos de la unidad y permanencia del Estado. Eso lleva a pensar a muchos que las monarquías carecen de sentido pues, ¿acaso lo que hacen ellos no lo podría hacer un presidente de la República? Con el agravante de que no les elige nadie y que su tren de vida no es precisamente modesto.

Lo cierto es que, si somos estrictos, un rey no sirve para nada. Al menos no para nada objetivo, cuantificable de una manera evidente. Pero en política no siempre lo evidente es lo más importante y los reyes democráticos del presente no suelen moverse en la evidencia, sino en los bordes de lo no medible. Pensemos en un rey como el denostado rey emérito español Juan Carlos y su habilidad para utilizar su amistad de décadas con el expresidente de los EE. UU. George Bush senior para mejorar las malas relaciones entre su hijo George W. Bush y el por entonces presidente del Gobierno de España Zapatero. O pensemos en la capacidad de la extinta reina inglesa para dotar a su país de un brillo imperial que la realidad le ha retirado al país hace décadas.

Quizá los reyes sean inútiles o quizá sean, si son buenos y hacen lo que deben, los mejores embajadores que puede tener un país. Personas que, como llevan décadas en el puesto, tienen una agenda privilegiada y les responden el teléfono no por obligación institucional, sino por amistad personal. La política no siempre es lo que aparece en la Constitución y las leyes. En muchas ocasiones la política es justo la que no aparece en ninguna norma y ahí, en lo no escrito, es donde los reyes se mueven bien. ¿Son innecesarios? Sí y al mismo tiempo no.