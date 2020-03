Paranoia colectiva

El mundo está en alerta máxima por la inminente expansión del virus COVID-19, algunos piensan que se proyecta en redes un terrorismo innecesario, otros que las medidas y alarmas médicas deben ser intensas, lo cierto es que la prevención colectiva es un hecho, los saludos de lejos, con puñitos y tapabocas han reemplazado las efusivas manifestaciones físicas de cariño.

Pero a nuestro país no solo lo sacude el coronavirus, recientes eventos políticos y judiciales se constituyen en hecatombes mediáticas, tal es el caso del señor José Guillermo Hernández, apodado ‘el Ñeñe’, de quien no tenía razón de su existencia hasta su documentada muerte violenta en Brasil y después fuimos informados de su relación sentimental con una afamada exreina nacional.

Actualmente se difunden avalanchas de noticias negativas en torno a este personaje, desde nexos con grupos ilegales, hasta el apoyo económico para campañas. Resulta paradójico que el difunto ahora se encuentra más escrutado que cuando vivía, al punto que puede resultar contrariando el adagio popular y ser el primer muerto malo, pues, Vicky Dávila advirtió que su equipo de periodistas se ocupa de revisar 25 mil registros de audio y texto, producto de interceptaciones hechas a él por la Fiscalía. Por ese comentario me nacen grandes dudas. ¿Cómo obtuvo esa casa periodística evidencia reservada? ¿Quién la filtró? ¿Con qué finalidad? Me preocupa que el debate sobre ese material probatorio se haga en los medios, sin rigurosidad procesal y empañando de ilicitud los hallazgos.

Además, llama la atención un hecho que resulta hasta cómico, los esfuerzos que realizan muchos para negar cualquier relación con el finado. Arrojos complicados por la existencia de pruebas representativas que dan cuenta de algún tipo de contacto.

Esta situación provoca al menos dos reflexiones. La primera, que una fotografía o video en el que se departa con alguien no indica necesariamente que exista algún grado de amistad o un conocimiento al detalle, mucho menos cuando de políticos, artistas y en general de personajes públicos se trata, a estos por cortesía, les corresponde aceptar las fotos, de no hacerlo se ganarán un segmento de antipatía indeseada. La segunda, lamentar el trato para los caídos en desgracia con culpabilidad o no, que antes de la solidaridad esperada de familiares, amigos y allegados, que otrora peleaban las fotos, ahora los ven como contagiados con coronavirus, son aislados, negados y los registros de su existencia, incinerados.

La prudencia refulgirá, la paranoia hará de las suyas y para documentar una escena, se apelará al reclamo de antecedentes judiciales y personales, o, quizá se llegue al extremo de exigir, como las “eficientes” autoridades sanitarias colombianas, la declaración juramentada de evitar conflictos futuros.