Pasividad y complicidad

Merecidas o no cada año tenemos que recibir las diatribas de algún personaje foráneo de esos que vienen a la ciudad a divertirse de lo lindo, haciendo cosas que no harían en su tierra, a tomarse fotos frente a las murallas o con las palenqueras de coloridos trajes y otras linduras que las tomamos como excentricidades inofensivas sin darnos cuenta que somos, de una u otra forma, cómplices pasivos de todas las situaciones descritas por tan ilustres detractores, que en algunas ocasiones hacen parte del centralismo que nos agobia desde hace mucho tiempo. Nada de esto conmueve a los padres de la patria oriundos de la región que deberían tomar ejemplo de los parlamentarios de otras ciudades que no es del caso mencionarlas.

Nuestra complicidad radica en que, además de no tener buenas opciones para elegir mandatarios, el que resulta elegido, la mayoría de las veces, es quien compra más votos o los que esgrimen argumentos populistas sin importar si están capacitados o no para ejercer el cargo.

Nuestra complicidad se transforma en conformismo cuando vemos que la ciudad va para un despeñadero sin que haya quien tome decisiones de fondo para resolver los problemas que de antaño padecemos.

Como no hay soluciones radicales, ni nada por el estilo, tenemos que conformarnos con los pañitos de agua tibia que surgen de las situaciones de emergencia como el caso de la limpieza de canales, en época invernal, sin saber que las basuras son apenas el 5% o menos del problema como lo han demostrado ilustres ingenieros hidráulicos e hidrólogos. Las soluciones de fondo no se ven por ningún lado.

Otro problema que se maneja con criterio mezquino es de la malla vial que se resuelve remendando huecos que se producen por el deterioro natural, vetustez, de los materiales o por los remiendos, de mala calidad, que hacen las empresas de servicios públicos sin que exista autoridad que supervise y haga cumplir las normas mínimas para la intervención de las vías. En estas intervenciones, además de la mala calidad, se modifican las pendientes provocando represamientos que terminan por dañar áreas mayores a las intervenidas.

La última perla de nuestro conformismo lo acabamos de ver, impávidos, con el retiro de la bomba axial que estuvo haciendo una recirculación de agua de un cuerpo moribundo como lo es el Laguito. Valdría la pena saber: ¿Qué soluciones de fondo se han estudiado para evitar, de una vez por todas, la desaparición total de este cuerpo de agua? ¿Se hicieron estudios batimétricos antes y después de poner en operación dicha bomba para determinar qué cantidad de sedimento le entró al Laguito arrastrado por el agua circulando por un canal construido sobre arena?

*Ingeniero Civil y Sanitario.