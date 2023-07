Paternalismo II

En el artículo pasado describí cómo me molestaba el paternalismo basado en la fuerza intimidatoria de quienes consiguen sus privilegios por el azar y luego lo esgrimen como conocimiento; un paternalismo tan viejo como machista, valga la redundancia.

Ahora me refiero a uno nuevo: la política identitaria. En ella la persona se identifica como víctima y automáticamente reclama una superioridad moral. Si bien no es una forma estricta de paternalismo, sí es una manera de pretender intimidar. Entiendo que las víctimas sufren, pero, así como no todo el que va a la guerra es un héroe, no toda víctima tiene una moral intachable. El discurso identitario establece una distancia entre el que sufre y el que no, y en vez de buscar acoger, segmenta y aísla. Dice “tú no puedes sentir lo que yo siento, por lo tanto, no podemos debatir; fin de la discusión”. Entonces, no puede haber diálogo, porque de entrada desechan la búsqueda de entendimiento con un “tú no perteneces, tú no te puedes poner en mis zapatos”.

Como además se proclaman sistemáticamente debilitados por la hegemonía, renuncian a un debate que arribe a consensos: el que ostenta ser el más débil evita siempre la confrontación sensata con el establecimiento. De ahí que empiecen a tener más valor los símbolos que los argumentos y los sentimientos que la evidencia. Cuando las cosas llegan al punto en que sólo se tiene un diálogo aislado y enriquecido por el runrún de su propio eco, cuando se margina al otro diferente con la intimidación moral, no se avizora salida ni solución racional, lo único que queda como solución es la anarquía.

Un acercamiento podría ser la búsqueda de más consideración por parte del resto de la sociedad (las leyes ya existen), bajo el entendimiento solidario de que no vivimos en un mundo perverso y encaminado a apabullar al débil, sino que vivimos en una moral evolutiva que va mejorando en la medida en que la sociedad conoce más. Para eso hay que establecer diálogos y tener en cuenta que tu contraparte te puede entender.

Pero estamos lejos de los diálogos, y si el paternalista fuerte me molesta, el débil me preocupa. Si el primero tiene falsos argumentos y lógica retorcida, el segundo apela a los íconos, la sensiblería y el lirismo. Mientras el fuerte intenta sobresalir tramposamente como individuo, el débil busca aislarse como una colectividad uniforme.

Por mi parte, prefiero la gente que habla rápido y se ríe mientras lo hace y se corrige así misma, y se devuelve, y muestra entusiasmo y te dice de frente que va a desarmar tu argumento; lo cual es ya un reconocimiento y una consideración: una muestra de que le pareció interesante. Me gusta que discutir le parezca un juego, no un acto solemne.