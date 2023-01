Patos al agua

Se inicia la campaña para la Alcaldía de Cartagena y el rosario de candidatos es abundante y variopinto. Hay de todo como en una miscelánea, pero con un factor en común: todos vienen de la clase política o han tenido que ver con ella, lo que no significa que todo lo que venga de ella sea malo.

Algunos han ocupado cargos públicos de elección popular y otros de nombramiento, y es muy poco en su trayectoria política lo que han hecho por la ciudadanía. Los que a pesar del gran presupuesto con que cuenta el distrito cada día se encuentran en peor situación económica y social, y el hambre se campean como dueño absoluto de sus vidas. Lo cierto es que la única herencia segura de estos cartageneros es la pobreza, la que llevan heredando varias generaciones; a lo que se le suma para producirla más aun, el enorme atraso en infraestructura que tiene el distrito, porque la ciudad deja de ser competitiva y eficiente.

Algunos llegaron de la provincia en buses de palo y salieron de sus cargos públicos en Mercedes Benz. Otros llegaron de sus casas con techo de zinc para vivir en palacios de mármoles. Todo el mundo tiene derecho a subir en su rango social y económico, pero no a costas del dinero de los ciudadanos. Como dice Pepe Mujica: “¿Si les gusta tanto el dinero, por qué no se hacen empresarios?”.

Cada vez que desaparece un solo peso del presupuesto distrital están destripando el cerebro de un niño. Cada vez que pisan sus casas de mármoles, están pisando el tugurio de una familia cartagenera. Llegó el momento de revisar el presupuesto distrital y el Plan de Desarrollo, porque este debe ser invertido preferencialmente en los estratos 1, 2, 3 como lo pide la Ley de Distritos y la Constitución Nacional.

Hay que revisar nuestro Plan de Desarrollo. La comunidad cartagenera es muy ‘sui géneris’, y no es igual a la de ninguna otra región, por lo que el enfoque debe ser totalmente diferente.

La ciudad tiene una herencia cultural basada en el esclavismo y el apartheid. Aquí hay que hacer una gran inversión en educación con enfoque empresarial. Hacer una gran inversión en obras públicas para generar empleos en los estratos bajos.

Producir nuevos emprendimientos, por ejemplo, el gran desarrollo turístico de la Ciénaga de la Virgen y la Zona Suroriental. Allí se puede generar un proyecto de colosales dimensiones económicas. Si no se hace, seguiremos en la misma pobreza ancestral. Rafael Núñez se peguntaba hace 130 años por qué había hambre en Cartagena, y todavía la hay.

Todo se seguirá haciendo mal si no se saca adelante nuestra población de origen afro. Y no habrá futuro alguno si no se prepara ese recurso humano, que además tiene un enorme potencial para las actividades en la industria turística, que como bien se sabe es la industria de la fiesta y el entretenimiento. Y quien más indicado que nuestras gentes para lo alegre y lo festivo.

*Arquitecto.