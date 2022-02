Patrimonio vs. desarrollo

Cartagena es considerada una de las ciudades con atractivo patrimonial más llamativo en Colombia. En su entorno se encuentran murallas, fuertes, monumentos, arquitectura, ingeniería y un sinnúmero de elementos que la hacen estar en la lista de patrimonio histórico y cultural de la humanidad.

Dicho esto, me inquieta si eso es suficiente y qué valor tiene para los cartageneros. Enfrentarse entre la necesidad de cuidar y proteger esa declaratoria de la Unesco o darle vía libre al desarrollo que seguramente no podrá omitirse si no queremos quedarnos en el tiempo.

Hace unos días el director de Patrimonio del IPCC, Alfonso Cabrera, en diálogo con RCN Radio, expresó la preocupación que le genera el impacto del proyecto de Protección Costera, a una de las obras de ingeniería española en ultramar más importante que se tenga de la conquista, se tratan de las Escolleras Marítimas Sumergidas y que están cerca de Bocagrande.

Las Escolleras fueron construidas entre 1768 y 1786 por Antonio de Arévalo, que logró un cierre en la entrada por Bocagrande, una obra subacuática con la que buscaban impedir la entrada de embarcaciones hacia la punta de la isla de Tierrabomba y la punta de Icacos, y resiste los embates del mar y mantiene cerrada desde finales del siglo XVIII la mayor entrada a la bahía de Cartagena. Expertos consideran que el valor de esta obra resulta una de las mejor calificadas, teniendo en cuenta la complejidad, el valor e impacto que genera. Hay quienes le dan mayor valor a esta obra de ingeniera, que a las mismas murallas. Dicho todo esto, para destacar el significado histórico de las escolleras, me inquieta: ¿es necesario cuidarlas? No cabe duda de que la Protección Costera es necesaria y urge en la ciudad, pero la advertencia de Cabrera abre una discusión en la que hay dos opciones con varias repercusiones cada una: se ignora y se continúa la obra o se detiene el proyecto y se hacen las modificaciones que permitan cuidar la escollera.

Algunas de las discusiones se centran en que siempre hay un ‘pero’ en Cartagena y ese ‘pero’ se llama “conservar el patrimonio”. Alguien me decía, ¿qué importa ese patrimonio para un ciudadano normal? En general eso no nos sirve de nada a nosotros. Y me quedé pensando si en verdad servía y bueno, ¿será que sin el patrimonio seríamos tan apetecidos turísticamente y tendríamos esa imagen de ciudad romántica y demás o seríamos otra más del montón?

Si deciden seguir el proyecto ignorando al Comité de Patrimonio, vendrán sanciones de la Unesco, y si determinan conservar la escollera y hacer las respectivas modificaciones, seguramente Cartagena terminará ganando por lado y lado. Todo tiene solución, mientras haya voluntad.

La Unesco se vuelve la abuela regañona que se molesta cuando queremos perder nuestros valores, ojalá no sea tarde cuando queramos apreciar esas ganas que tiene de protegernos.