Pello Vareta y su doncella

Una tertulia con Abelardo De La Espriella Juris resulta ser de un deleite indescriptible. Habla con suficiencia de historias costumbristas de nuestra región Caribe, mientras prepara la mejor “viuda de carne salá” del mundo.

Le escuché este relato al adobar una de esas pencas carnudas del Sinú y me propongo contarlo:

Cuando llegó al club de una población sucreña la Orquesta los Melódicos, se revolvió el pueblo. El bus entró pitando sus cornetas y levantando un polvorín descomunal. La gente quería conocer a Renato Capriles y a los cantantes Víctor Piñero y Manolo Monterrey. No era un día común y corriente, presentar orquesta tan afamada en un club era un acto de heroísmo que muchas ciudades capitales no habían alcanzado. Todos los socios reservaron mesa, la mayoría estrenaban vestimentas compradas en Casa Vargas de Barranquilla, Gallardo de Cartagena y Padilla de Montería.

Llegaron invitados algunos políticos de renombre, socios de otros clubes de la región, previa revisión de sus hojas de vida, tal como lo exigía el estricto reglamento desde sus orígenes. Fue cuando la junta trató de sacar del club al líder Pello Vareta, dizque porque estaba rejuntado. El líder indignado se subió en un taburete y con vehemencia expresó: “Me tocará entonces analizar esta noche familia por familia de los que están aquí. Primero, que quede claro, esta es una sociedad de la tusa. Empecemos por los que no tenían ni bacinilla. Sigamos por los que para tomar agua fresca recogían la que se filtraba por el fondillo de la tinaja. Hablemos de las mujeres que orinaban paradas en el patio, levantándose la pollera. No me obliguen a mencionar los nombres de algunas que están aquí. ¿Y qué me dicen de aquellas cuyas camas de matrimonio eran de tijera? ¿Cuántas se espretinaron en la primera voltereta? Ya se les olvidó las que casó el cura Adolfo, que después se descubrió que no era cura, ni un carajo y eso a nadie le importó”. Y siguió aquí, campante, repartiendo hostias a diestra y siniestra. “Ahora, queridos miembros de esta sociedad aquí presentes, voy a hablar detenidamente de las bisabuelas de todos ustedes (se sintió un murmullo). Sí, de las bisabuelas”, reiteraba. Los asistentes entraron en pánico, se miraban las caras unos a otros. Dos señoras encopetadas recogieron sus carteras y salieron despavoridas al notar que el orador las miraba fijamente. Cuando el líder cogió un poco de aire y tomó agua, un socio que estaba al lado del presidente del club se desmayó. Mientras este, como máxima autoridad de la organización, micrófono en mano y lleno de valor gritó: “¡Que se baje inmediatamente del taburete! ¡Que viva el líder Pello Vareta y su doncella! Queda aceptado en el club a perpetuidad”.