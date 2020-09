Pensando qué hacer

Uno tendería a pensar que lo sensato es qué al débil física, económica o intelectualmente se le ayude y se le proteja; pero no está sucediendo así. Cualquier tipo de superioridad es utilizada para sacar ventaja sobre quien esté en condición de inferioridad: quien tiene fuerza, o un arma, se aprovecha del que no; quien tiene dinero, le quita, pisotea y humilla al que no; quien ha adquirido algún conocimiento, engaña al que lo ignora.

Estamos en una sociedad deshumanizada, en la que el hombre lucha, ya no contra la naturaleza, o los animales, sino contra sus propios semejantes. No por la supervivencia, que la mayoría tiene asegurada, sino por dinero y poder, que son los que garantizan la inmunidad ante el ataque de los demás. No obstante ser el Estado, con sus leyes, su sistema judicial y su cuerpo policivo, el que debe cuidar de que esto no suceda, no ha podido, porque la represión no es la forma.

Si se les facilitaran formas de proveerse el sustento vital a los que nada tienen que perder, pero si algo que ganar, así sea poco, se reduciría el crimen y la delincuencia; pero son tantas las prohibiciones, y tantos los requisitos que existen a la hora de trabajar, que no pocos desisten; idean nuevas formas; lo hacen desde la ilegalidad; o se van por el camino fácil de la delincuencia. Porque es más fácil engañar, arrebatar algo al ciudadano desprevenido o intimidarlo, que enfrentar a la policía.

Citemos un ejemplo. La obtención de la licencia para conducir, que debería ser tan fácil como la cédula porque es una herramienta, requiere de tres condiciones básicas: el saber hacerlo, el conocer las normas, y el tener un estado de salud adecuado. Todas se pueden evaluar sin necesidad de asistir a un costoso curso: lo práctico se aprende de algún familiar o conocido; lo teórico podría ser por Internet, y el examen médico, una rutina del plan de salud (POS). Porque, afinando el ejemplo, un millón de pesos que vale el de conducir moto, es una barrera insalvable para muchos que quedan impedidos, y entonces lo hacen violando la restricción, que es peor; o se dedican a la delincuencia.

El no poder ganarse la vida honestamente, mientras a la vista otros se enriquecen sin hacerlo; aupado por las restricciones impuestas a la movilidad y al trabajo desde antes de la pandemia, pero extremadas por esta, han llevado al incremento de la delincuencia a niveles nunca conocidos; hasta el punto de que, quien tiene algo que perder, se encierra, no por miedo al contagio, sino por miedo al atraco. Y lo peor es que quien aprende a delinquir, no lo desaprende nunca; aunque si desaprende las formas honestas de proceder.

Muchos países que hoy disfrutan de sus riquezas, las lograron en ausencia de leyes que les prohibieran lo que hoy, o las violaron.