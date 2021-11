Pensar con independencia

Con tanto que decir ante el momento que se vive, confieso que antes de poner la primera letra, con la finalidad de llenarme de historia e identidad, releí el acta de nuestra independencia, su mensaje que indica quiénes somos y me dice quién soy; su universalidad que nos fortalece el compromiso de “derramar hasta la última gota de nuestra sangre antes que faltar a tan sagrado comprometimiento” con las causas que abrazamos.

A 210 años de “pasar en silencio y no en olvido” todo el costo en vidas que cobró el sitio de Morillo, vale la pena tener en cuenta la campaña que México lidera ante España para que le pida perdón por el genocidio de la conquista de la que nacieron nuestras repúblicas. Ello me conduce a proponer que como ciudadanos, universidades u organizaciones, como dice el acta: “rebeldes e insurgentes” frente a la diplomacia, lideremos una petición a España de que pida perdón, que se traduzca en solidaridad efectiva e inversión para la ciudad. Que al reconocer los excesos cometidos retribuya apoyando al Distrito en su lucha por liberar de la opresión del hambre al 70% que, “no come tres veces al día, a los 650 mil seres que lo hacen solo una vez” y que sobreviven depredando en zonas de alto riesgo e insalubridad. No es regalo, es justicia restaurativa, compromiso que fortalezca la estrategia de asistencia alimentaria, salud, formación, empleo que puede ser en la construcción de viviendas en lugares seguros.

Ante la opresión del hambre masiva, se necesita la unidad en la diversidad y solidaridad efectiva, que es la enseñanza de la revolución triunfante el 11 de noviembre de 1811, también recursos de diversas fuentes que contribuyan a derrotar la crueldad de la dispersión, de la soledad del hambre y, sobre todo, la desesperanza que es la peor de las miserias.

Por eso, además de los programas que adelantan con mística servidores públicos del gobierno, es necesario apoyar tanto la asistencia social que proporciona el Estado y en especial a las asociaciones ciudadanas, fundaciones y el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cartagena que llevan comida a sus bocas y con afecto mitigan el dolor de la dispersión.

Los antepasados se rebelaron dentro de una ciudad cuartel y el fin fue y es lograr el “bien y la felicidad de la sociedad civil”. Conseguirlo requiere sacudirnos, unirnos y que no permitir que la lucha electoral agrave la atención y aporte a la superación del acumulado histórico de violencia, corrupción, inequidad que tiene que cambiar. La transformaciones del modelo de sociedad no da espera. Como lo muestra Juan Gossain en El Tiempo, mientras se padece en Colombia de hambre se desperdician 10 millones de toneladas de comida.

Con la pobreza incrementada en todo el país Colombia pagará por “deuda eterna” $70.52 billones, el 23% del presupuesto.

*Abogado ambientalista y comunicador.