Cartagena de Indias, donde nací y me crié, extraño aquel villorrio. El que fue el mejor vividero del mundo, agoniza. Los tiempos cambian, sí, pero nuestra ciudad así como ha progresado en algunos aspectos, no deja de ser modelo de desigualdad, caos y desgreño. Nos hace falta visión, pensar en grande para salvarla. Uno de mis placeres es viajar para abrir mis perspectivas, entender por qué somos diferentes. Cuando viajé por primera vez a EE. UU., recuerdo que salimos del hotel en Miami Beach y esperábamos con el grupo de la excursión el cambio del semáforo para cruzar, apenas nos dio el verde a los peatones, “pegamos el mocho” para no ser atropellados, entonces oímos los gritos entre risas de las señoras que nos llevaron, La Nené Martínez, Angelita Pombo y Yolanda de Solana: “No corran que esto no es Cartagena, aquí no se vuelan el semáforo”. A la semana siguiente estuve con mi tío Ivo comprando el periódico en una plaza de almacenes solitaria, donde había una máquina a la que le metí una moneda y para mi sorpresa al abrirse veo esa cantidad de ejemplares a disposición, tomé uno y le pregunté a mi tío, ¿no se los llevan? Me dijo no, eso aquí no pasa. No pude evitar imaginarme al “vale” en la esquina vendiendo el fardo completo.

Eso me marcó. Otras culturas piensan en actuar correctamente, exigir derechos pero cumplen deberes, respetan, viven en orden; aquí no evolucionamos hacia allá sino todo lo contrario, copiamos solo lo malandrín, y además nos quejamos de nuestra suerte, nos victimizamos, hacemos de la pobreza patente de corso para la indisciplina, la informalidad y la ilegalidad; claro, como el rico es culpable de mi situación que pague por explotador e indiferente. Si van a realizar una megaobra, saquémosles nuestra tajada a esos corruptos o no dejamos que la hagan. Que tal un proyecto de cambio de cultura donde concienticemos que la labor en equipo es la que nos permite lograr juntos las metas, donde el pedir y exigir se complementan con aportar y cumplir con deberes. Aprender a que las cosas se consiguen poco a poco. Enseñar a pensar, a tener disciplina, respeto, solidaridad, a ser inconformes, a cuidar, a participar en las decisiones públicas, a no gastar en cosas superfluas cuando el dinero no sobra, a no estigmatizar, a no dar por cierto solo aquello en lo que quiero creer, a proponer soluciones. El narcotráfico y la corrupción enfermaron la conciencia, pero se puede sanar. Pensar en grande es ser transparente, coherente, crecer por méritos, tener valores y no basar la existencia en quimeras que venden las redes. Es no tenerle miedo a invertir en infraestructura y tecnología para la educación, capacitar a los docentes para que sean asertivos, que no adoctrinen en ideologías fracasadas y promover la creatividad. Hacer inversiones en obras que solucionen realmente: nuevas vías, puentes, intercambiadores o deprimidos funcionales a muchos años como la 5ª avenida de Manga que termine en Bocagrande, un puente que una a Tierrabomba con el continente, túneles debajo de la bahía, una circunvalar amplia que rodee la ciudad e invertir en los barrios aledaños, un Bazurto limpio y turístico con puestos de comida, un paseo frente al mar con servicios organizados. En EE. UU., Europa. donde conviven el patrimonio histórico con la modernidad, en Asia, en Oceanía donde el progreso y protección del ambiente van de la mano, piensan en grande, ¡querer es poder!

*Abogado y ejecutivo empresarial.