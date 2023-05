Peor que el basurero

Según el código penal son fines de la pena la prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Por su parte, la medida de aseguramiento está dirigida exclusivamente a preservar la prueba, proteger a la víctima y asegurar la comparecencia del imputado, quien se supone, mantiene su presunción de inocencia, aun estando detenido. Al margen de este panorama jurídico, el país se enfrenta a un despiadado populismo punitivo, causante de la disminución de garantías, incremento de penas y creación acelerada de conductas punibles; dejando a la cárcel como la regla general y proliferando un sistema penitenciario deplorable, ya declarado como estado de cosas inconstitucional y que, de acuerdo con la Corte Constitucional, no es otra cosa que la prueba del incumplimiento del Estado social de derecho y de la desvalorización de la Constitución social.

La Constitución Nacional tiene como carta de presentación el respeto por la dignidad humana, esa que enseñan como inalienable, imprescriptible e irrenunciable, pero que desaparece mágicamente cuando una persona es privada de la libertad, sea condenado o asegurado, pues sin distinción alguna, ingresan al mismo espacio que, según la profesora Paula Cadavid, son “cajas dentro de las cuales es mejor no echar un vistazo” y ahí son sometidos a vejámenes, maltratos, violaciones y demás vulneraciones de derechos fundamentales. Es obvio que el fin de resocialización no se cumple, que la justicia restaurativa es un chiste, que la criminalidad sigue aumentando y que el respeto por las garantías mínimas es una utopía.

El hacinamiento como protagonista de un listado interminable de problemáticas, ha conllevado incluso a que las personas sean aseguradas en estaciones de policía no aptas y rebosadas, al punto que los basureros son usados improvisadamente como reclusorios. Hemos llegado a límites de los que todos están enterados, pero nadie habla y mucho menos actúa, los prisioneros pernoctan en los pasillos fríos de las mazmorras, con condiciones de salubridad lamentables que le rinden pleitesía y le otorgan “dignidad” a un lugar diseñado para ser estercolero.

Es urgente humanizar las cárceles y buscar sistemas pragmáticos donde se puedan imponer sanciones acordes con la realidad; armonizar el sistema penitenciario en concordancia con la resocialización de la pena, a mediano plazo garantizaría una sociedad con bajos índices de reincidencia. No se puede seguir ignorando el suplicio que vive esta población como si fuera un asunto de otra dimensión o como si estuviéramos a salvo de un tormento parecido, aunque las garantías solo son apreciadas cuando se necesitan y es difícil reconocerlas y valorarlas para otros, debemos tener empatía procurando que la reclusión sea la excepción y sirva para mejorar la sociedad, no para desechar “lo que no sirve”.

*Abogado.