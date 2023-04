Percepción y participación

Las encuestas de percepción ciudadana reflejan las realidades de las ciudades donde se aplican, y sin que sean infalibles, representan bases confiables para realizar análisis e intervenciones orientadas a solucionar problemáticas sociales.

Como era de esperarse, los resultados de la encuesta de Cartagena Cómo Vamos (CCV) presentados la semana pasada, han dado lugar a toda suerte de interpretaciones, explicaciones y justificaciones, pero escasas propuestas de acciones por parte de sectores públicos y privados.

Además de los temas puntuales y situaciones cotidianas que se perciben como negativas, hay algunos aspectos que también deberían preocupar, precisamente por el poco interés que evidencian los cartageneros. Me refiero por ejemplo, a la participación ciudadana.

En una ciudad que ha sido pionera a nivel nacional en procesos participativos, resulta por lo menos inquietante que un 70% de las personas encuestadas admitan que no participan en ninguna organización de la sociedad civil. Solamente el 14% respondió haber participado en Juntas de Acción Comunal o grupos de vecinos.

Como si ello fuera poco, a la pregunta: “Para resolver un problema que lo haya afectado a usted o a su comunidad, o para apoyar a otras personas, ideas o hechos que lo hayan motivado, durante el último año ¿qué acciones realizó usted?, el 73% de los consultados respondió de manera tajante que “no realizó ninguna acción”.

Lo que refleja este segmento de la encuesta, es que la gran mayoría de los cartageneros está de espaldas o desconfía de las organizaciones sociales como mecanismo idóneo para participar en la toma de decisiones asociadas a problemáticas que le aquejan, dejando esa responsabilidad en un puñado de líderes que carecerían de legitimidad, precisamente por no contar con la validación comunitaria; y adicionalmente que no existe motivación para emprender acciones individuales orientadas a resolver problemas que le afectan directamente o para ayudar a su comunidad.

Dicho en otras palabras, la base esencial de la democracia participativa, que es la activación ciudadana para intervenir en la toma de decisiones políticas que coadyuven al bienestar colectivo, afronta una profunda crisis que requiere urgentes fórmulas de reactivación.

Las inquietudes sobre la encuesta de CCV no solamente surgen por lo que aparece en ella, también por lo que no se incluye; por ejemplo, si la percepción ciudadana sobre el estado de cosas de la ciudad se fundamenta en parte en la información que recibe de los medios de comunicación, ¿por qué no se indaga sobre cómo son percibidos estos por la comunidad? convendría conocer el nivel de confianza, credibilidad y aceptación que generan quienes día a día asumen la tarea de informarnos sobre cómo vamos. Tema para otras reflexiones.

*Asesor en Comunicaciones.