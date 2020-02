La percepción, como su nombre lo indica, es un concepto que se forma en nuestra mente a partir de lo que perciben nuestros sentidos. A menos que la realidad se distorsione, lo cual en el mundo animal no es muy frecuente, los sentidos no nos engañan: son la guía que nos permite sobrevivir; pero en el mundo de los humanos no es así; el engaño a partir de la deformación de la realidad con fines manipulativos es el pan de cada día; por lo tanto, nuestras percepciones no son la ‘realidad real’, si no las que nos hacen creer. Ahí no para esto; mucha de la información estadística mundial se basa en encuestas de opinión que miden percepciones; y los políticos, ávidos de información que permita desprestigiar a quien ocupa el cargo que ellos anhelan, o deseosos de vender la lengua a cambio de burocracia y contratos, tarea en la que participan medios de comunicación de gran tiraje y audiencia nacional, las utilizan como si fueran verdades, y no simples percepciones ciudadanas. Aún más, mucha más gente de la que uno piensa cree lo que le dicen; lo que leen o lo que ven en Tv o en Internet, y lo repiten masificándolo. El sano recurso del escepticismo, de rechazar al menos lo ilógico, lo irracional, lo inverosímil; lo que tiene un claro interés y beneficiario, no es muy abundante. A raíz de esto somos el país más corrupto del mundo, porque nos percibimos así, y somos el país más inicuo del mundo, entre muchas lacras más, porque nos lo hacen creer así. Y aterrizándolo en la ciudad, tenemos la segunda tasa más alta de pobreza del país, aunque paradójicamente la de menor desempleo.

Y aquí viene el tema: el alcalde conocedor de los problemas de transporte en la ciudad, y de cómo influye en la obtención de ingresos, y en la calidad de vida el tiempo gastado en desplazamientos, y conocedor de que el mototaxismo es solución, ha decidido permitir, experimentalmente, la parrillera en toda la ciudad. Si bien se ‘percibe’ que la inseguridad se ha incrementado, no es cierto, como lo muestran las estadísticas del Cosed publicadas el jueves anterior en este diario. Obedece a una tendencia humana consistente en responsabilizar los nuevos acontecimientos a los hechos más recientes: recurso que con frecuencia es correcto, pero no por eso infalible. Las estadísticas son importantes no solo para evaluar un gobierno (el gobierno, bueno o malo se siente, a pesar de la desinformación), sino para estudiar la realidad, idear soluciones y tomar decisiones acertadas por parte de los gobernantes.

Curioso que quienes rechazan los peajes argumentando que se les restringe el libre tránsito por la ciudad, se lo restrinjan a otros. Me parece puro egoísmo; adueñarse de lo público. Debemos exigir más eficiencia a la policía y a los jueces, antes de limitar libertades, derechos y formas honestas de trabajar. También ha prometido el alcalde irradiar recursos públicos hacia los sectores más vulnerables, adjudicando a sus habitantes los contratos de menor cuantía que permitan la contratación directa.