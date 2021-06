Perdón y reparación

En cumpleaños y fallecimientos de seres conocidos me he acostumbrado a escuchar y a leer muchísimas frases: “Que Dios te guarde”, “el señor de los cielos te bendiga”, “te deseo lo mejor” e inclusive hasta en el morir “fortaleza”, “está mejor con papá Dios” y así nos despachamos con frases hermosas en un aparente sentimiento que nos recuerdan el pasaje bíblico: “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy”.

En los 488 años de la fundación de Cartagena, que envejece y se deteriora, prematuramente los planes de desarrollo que ha tenido han promovido la inclusión social incluyendo en sus ejes, objetivos y meta para el fortalecimiento de la primera infancia, juventud, mujer y adulto mayor, entre otros, sin embargo, hoy se muestran unos resultados desalentadores y crecientes en:

hurtos y atracos a mano armada, agresiones personales, riñas de barrios, violencia contra la mujer, muertes por pandillismo, incremento de la desocupación formal, incremento del consumo de alcohol y demás sustancias psicoactivas, incremento de estudiantes sin opción de ingresar a la universidad, maltrato a la niñez, crecimiento de pobreza extrema, deterioro ambiental, disminución de la inversión pública y privada, existencia de un transporte público sin condiciones óptimas, carencia del control de precios y costos de viviendas y arriendos comerciales.

Sin embargo, en su cumpleaños, no escuché ni leí de ningún sector emitir las palabras: “Perdón Cartagena por mi omisión, perdón Cartagena por mi complicidad”, ese debería ser el sentir de una realidad que debe hacernos reflexionar y desde el oficio o actividad que efectuemos, aceptar que la forma en que se han aplicado las políticas públicas por los diferentes gobiernos, el monopolio y acaparamiento de algunos sectores de la economía sin oportunidad al pequeño, y la indiferencia de muchos que les es fácil culpar y culpar sin revisar qué puede dar, han hecho a la ciudad de unos pocos privilegiados y de muchos con hambre y necesidad. Las marchas, de las cuales no comparto el vandalismo, son un sentir del no poder más y de no ser escuchados y ser marginados y maquillados en la demagogia, la apariencia y el aprovechamiento.

Le estamos pidiendo al alcalde que nos acompañe en el acuerdo que hemos radicado para institucionalizar la mesa social de diálogos que nos fue negada durante muchos años cuando trajimos la idea de que Cartagena necesitaba un proceso urbano de paz.

¡Cartagena, perdón!