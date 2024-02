Perfil a la medida del Secretario de Educación de Cartagena

Desde el 16 de febrero, el comunicador Alberto Martínez es el secretario de Educación titular de Cartagena, después de una modificación que el alcalde Dumek Turbay le hizo al Manual de Funciones de la Alcaldía.

Once días antes Turbay modificó 64 fichas técnicas de la planta de personal del Distrito, a través de un decreto que comunicó a medias: sólo informó sobre los nuevos perfiles de los alcaldes locales, pero no divulgó que también cambió los requisitos para las secretarías distritales.

Requisitos que cambió –tiene autonomía para hacerlo sin la autorización del Concejo– después de consultar a las organizaciones sindicales, porque la oficina de Talento Humano detectó, en un estudio técnico realizado en enero, “inconsistencias” jurídicas en la descripción de algunos empleos.

Ese estudio determinó, además, que había requisitos en formación y experiencia que podían “restringir injustificadamente el ejercicio del derecho político” y “el enfoque interdisciplinar” del programa de gobierno de Turbay, ‘Unidos para Avanzar’.

Una de las fichas cambiadas es la de la Secretaría de Educación. Ahora ese perfil contempla el pregrado de Comunicación Social, Periodismo y afines entre sus requisitos de formación, y ya no exige tarjeta profesional para todos los profesionales, como establecía el Manual de Funciones que dejó el gobierno de William Dau.

Por eso, pese a tener trayectoria como académico y directivo docente, Martínez no reunía el perfil para desempeñarse como secretario en propiedad desde el 1 de enero, pues es comunicador y no tiene tarjeta profesional; en Colombia periodistas y comunicadores no la necesitan para ejercer.

Aún así, en contravía de la reglamentación legal sobre los nombramientos en el sector público, Turbay encargó a Martínez en la Secretaría de Educación. Una jugada que dentro del Distrito despertó suspicacias: el alcalde se pasó por alto el Manual de Funciones para poner en esa cartera a una persona con vasos comunicantes con el grupo político Char.

Martínez fue asesor de Comunicaciones del exalcalde Jaime Pumarejo y uno de los autores de una biografía favorable a Alejandro Char y sus gobiernos, patrocinada por la empresa Tecnoglass, propiedad de los hermanos Daes, principales megacontratistas de Barranquilla. Y a los Char, cuyo modelo de gobierno aplaude con frecuencia, Turbay les hizo varios guiños en campaña, porque esperaba su apoyo en la carrera por La Aduana.

Ni el encargo irregular de Martínez ni el posterior cambio de la ficha de la Secretaría de Educación a su medida, han despertado el mismo control político y avalancha de titulares que sí generaron nombramientos similares en el gobierno de William Dau. Sólo basta recordar los casos de Lidys Ramírez, como zarina anticorrupción, y María Claudia Peña, en Transcaribe.

Incluso el concejal de oposición Javier Julio Bejarano ha guardado silencio y ha respondido en redes sociales que la ley permite cambiar el Manual de Funciones. Hace un par de años respondía citando a debates de control político.

*Cofundadora de La Contratopedia Caribe.