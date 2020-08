Periódicos y omisión

“Un periódico es una publicación informativa, que es distribuida sobre una ciudad, región o país y toma forma por el ingenio de personas y culturas. No es posible decir quién lo inventó, pero sí que surgió por una decisiva manifestación del quehacer humano”.

Para llegar a los periódicos modernos, fue preciso que el ciudadano alemán de Maguncia, Johannes Gutenberg, inventara la imprenta en 1449. Ese hecho inició un proceso histórico y cultural en la humanidad, debido a que los conocimientos que permanecían en los anaqueles de conventos y academias se imprimieron por primera vez. Época en que los ciudadanos se comunicaban oralmente, pocos tenían la posibilidad de acceder al conocimiento. El desarrollo de la imprenta contribuyó al surgimiento de las noticias y a su vez al periodismo como profesión. Julio César, el emperador romano y héroe de las Galias, después de cruzar el Rubicon llegó a Roma y publicó los relatos de sus victorias en unas Gacetas; fue el primer periódico.

En Alemania en el siglo XV, apareció un periódico que comunicaba historias sensacionalistas. En 1690 sale a la luz en América el periódico “Punlick Occurrences”, impreso por Richard Pierce y Benjamín Harris. Tenía 3 hojas y la intención era lanzar ejemplares mensualmente, pero ello no ocurrió. Otto Mergentraler en el siglo XIX inventó la máquina del linotipo, que moldea líneas enteras de letras.

En Cartagena el patricio liberal Domingo López Escauriaza, hermano menor del poeta Luis Carlos López; fundó el periódico El Universal, el 8 de marzo de 1948 en la calle San Juan de Dios del Centro Histórico. El periódico se imprimía en linotipos. Los escritores enviaban sus artículos escritos a máquina a un Corrector, este era un profesor conocedor de la ortografía y la redacción. Él se encargaba de corregir palabras mal escritas, ponía y quitaba comas, según su sabiduría. A pesar de ese control, en veces en el periódico no aparecían frases o segmentos de los escritos. Ello contrariaba a los autores que se quejaban ante el director. Se investigaba qué ocurría, no se encontraba la razón de la omisión. Finalmente se llegó a la conclusión de que todo se debía a: “El diablillo del linotipo”. Con la modernización llegaron los computadores. El Corrector desapareció. Lo reemplazó el Word. No obstante ocurren las mismas fallas y desaparecen frases o segmentos de los escritos. Ahora es el “Diablillo del Computador”.

OMISIÓN: En el artículo del 25 de julio/2020. Del Hospital Universitario, ocurrió una omisión, atribuida al “diablillo del computador”: Profesores del Hospital. Neurología, Neurocirugía: Jaime Fandiño (FUNDACIÓN FIRE), Gilberto Caballero, Gustavo Sabogal, Guillermo García. Jairo Pareja. Fernando Manzur. Arístides Sotomayor. Alberto Zabaleta, Jaime Barrios, Antonio Soto.