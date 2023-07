¿Permisivos o alcahuetes?

He aquí la disyuntiva que se hace habitual en la vida de tantos y tantas cuando tenemos que asumir el drama de un joven que se pierde en el vicio de la droga, o una joven que sale embarazada a edad temprana. Tantos y tantas se unen a las cadenas sin candados del logro del dinero fácil. Sufrimiento indecible para un padre de familia tener que asumir con temor e impotencia lo que experimenta como fracaso ante los sacrificios que ha hecho para lograr un hogar cuyos hijos logren salir adelante sin torcerse.

Urge recuperar el rol de orientadores, de compañeros de camino que señalan rutas claras a sus hijos, que dibujan senderos y no solo provee y se hacen los de la vista ciega y la oreja sorda, ante comportamientos que van asumiendo niños, adolescentes y jóvenes al crecer en contravía de los valores del respeto, la comunicación y la confianza desarrollando personalidades autócratas que se sienten con derecho a exigir mucho sin tener la responsabilidad de corresponder con amor y lealtad a lo que los padres hacen por sus hijos. He sido y sigo siendo testigo de primera mano de tanto dolor de padre y tanta impotencia de madres que sufren. Lanzo un SOS ante este asunto urgente.

Acompañante y no dominador, amigo y no silencioso espectador. Acuciante llamado a seguir aprendiendo a ser padres y madres sin cansarse. En cierta ocasión un académico propuso fundar una universidad en la cual una de las carreras innovadoras sería la “Paidología”, el arte de aprender a ser padres. En aquella ocasión me pareció un poco extraña la propuesta. Hoy pienso que si algo urge en este tiempo es el este arte de aprender a orientar sin mandar, a proponer sin imponer a enrutar sin coartar y a señalar horizontes atrayentes por su valor y bondad a partir del propio testimonio y no por su capacidad de producir capital y posesiones.

Generar una generación -si se me permite cierta cacofonía- que vaya creciendo como alternativa ante la carencia del uso del cerebro que generan algunas tecnologías, el desorden mental que provoca tanta confusión acerca de la persona sagrada de Jesucristo, la historia y vida de la Santa Iglesia, el talante profético y místico del Santo Padre Francisco, para lograr que en lugar de una conciencia ingenua, que se aliena a partir de toda teoría relumbrona, se crezca en una conciencia crítica capaz de ir, más allá de lo aparente, a las causas profundas de lo que sucede y a los compromisos consecuentes que conlleva esta misma conciencia.

El desafío es para todos, padres y madres, docentes y estudiantes, obreros y campesinos, comunidades afro y pueblos originarios. Todos en la barca de una búsqueda de lo mayor y lo mejor, que logre que se vaya haciendo verdad que el Reino está presente ya, aunque no lo veamos con clara certeza.

*Teólogo, Parroquia Santa Cruz de Manga.