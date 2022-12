Para los cartageneros, como para todos los colombianos, el 2023 será un año de expectativas. En especial, porque tendremos elección de gobernadores, alcaldes, concejales y los diputados que conformarán las asambleas departamentales.

Como ciudadana que ha sufrido los resultados de las últimas elecciones incluiré en mis peticiones de año nuevo: coherencia, sensatez y claridad mental para mis conciudadanos. Primero, pido por los que piensan lanzar su candidatura y creen que están preparados para dirigir los destinos de la ciudad y el departamento. La práctica nos ha enseñado que la retórica no le gana a la experiencia. La buena voluntad no le gana al conocimiento; las confrontaciones no son útiles y no es suficiente ser un ciudadano de bien para dirigir los destinos del corralito. Espero que los “egos” de quienes piensan estar preparados para ser “dirigentes” y en especial alcalde de Cartagena no los ciegue negándoles ver que necesitamos alguien con autoridad para acabar con la prostitución, la invasión al espacio público y el sicariato. Necesitamos alguien con manejo gerencial del presupuesto para terminar de una vez por todas con los huecos en las calles, el deterioro de vías y la falta de semáforos. Alguien que entienda que no tiene que sabérselas todas pero sí debe rodearse bien. Que arme su gabinete con personas que manejen el SGP de forma óptima para que a nuestros niños no les falte ni educación, ni alimentación, ni salud. Alguien que maneje relaciones en Bogotá para lograr que el gobierno central fije sus ojos en Cartagena. Alguien que empuje los macroproyectos y alguno que no llegue a quejarse del pasado y tenga planes viables para el futuro.

Por otro lado, pido para que mis conciudadanos voten a conciencia. Que dejen de elegir con odio, rabia y hambre. Que cada persona vaya a las urnas sabiendo quién es el candidato que conviene y no el que “les gusta o cae bien”. Que entendamos que no estaremos escogiendo amigos o compañeros de rumba. Necesitamos que los cartageneros entiendan que la decisión que hacen efectiva al meter el papelito en el arca nos perseguirá 4 años. Que la obligación de la persona por elegir es mejorar la calidad de vida de todos independientemente del estrato o el color de piel. Que es mentira que pisando a unos beneficiamos a otros, que hay que trabajar en equipo y que todos queremos una Cartagena menos pobre, más segura, limpia y llena de oportunidades.

A lo mejor estoy pidiéndole mucho al 2023, pero no pierdo la esperanza de que haber tocado fondo nos haga reflexionar. No más candidatos improvisados que no terminan sus periodos, No más campañas descalificando a otro y no más discursos de clases. Queremos escuchar planes, proyectos viables que no se pierdan en denuncias y peleas entre ediles, concejales y alcaldes. Pronto veremos las vallas y las caras de los candidatos empapelar la ciudad. Tratemos de ver más que eso.