Navidad y Año Nuevo son fechas para las reflexionar acerca de los nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles, partidos políticos, empresarios, Gobierno nacional. Deseamos que se encuentre la reconciliación real; el paso hacia los nuevos años no debe ser incierto, sino sólido y confiable, con la esperanza de un futuro con autoridades que trabajen en equipo, contra la corrupción, impunidad, la inseguridad, pobreza extrema, la desigualdad e inequidad social.

Por lo anterior, desde el Comando Nacional Unitario hacemos unas peticiones generales sin populismo, en medio de las polarizaciones que generan las propuestas de reformas y políticas públicas de un gobierno del cambio.

Exhortamos al alto comisionado para la paz, al ministro de Interior, al ministro de Defensa, defensor nacional, a los alcaldes de los municipios de Bolívar, de Cartagena, al gobernador, a que se unan en torno a que aparezca con vida el educador sanjacintero Hermides Vásquez Vásquez, desaparecido el 28 de noviembre.

El pueblo bolivarense no está tranquilo, hasta que desaparezca el fantasma de los peajes urbanos en Cartagena y el peaje de Turbaco; sin lugar a dudas, deben desmontarse sus casetas, porque son unos monumentos a la politiquería, corrupción, enriquecimiento ilícito.

Exhortamos a que en los nuevos planes de desarrollo departamentales, municipales y distritales incluyan el mandato del artículo 80 del PND 2022 – 2026, mano de obra local, para que conjuntamente con el Gobierno nacional, empresarios, gremios, se ejecuten políticas públicas para hacerlas realidad.

Priorizar en la aprobación de los nuevos presupuestos anuales de las autoridades nacionales, regionales, unos aumentos históricos para la inversión en educación, salud, saneamiento básico, para que los hospitales, colegios, malla vial.

Soluciones de fondo, con voluntad política, de las nuevas autoridades, de las contrataciones de los colegios públicos, que cada año quedan sin vigilancia, sin aseo, el PAE, que no contribuyen a el reto de mejorar la dignidad y los resultados de la calidad de la educación pública. Que el Congreso y el Gobierno nacional no le sigan haciendo conejo a los pensionados, sin el aumento de sus mesadas con el porcentaje salario mínimo, restituir su mesada 14, bajar cotización en salud al 4%, que a las asociaciones de pensionados se les dé la importancia que merecen. Que los gremios económicos, partidos ultraderecha, influyentes medios de comunicación, procuradora y fiscal nacional, el fuego amigo, no sigan con golpes blandos, guerra fría, contra la clase trabajadora, reformas sociales, los propósitos del gobierno del cambio para una paz total.

*CUT Bolívar.