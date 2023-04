Recientemente vi un breve documental en YouTube en el que unos jóvenes investigadores analizaban la política petrolera del gobierno del presidente Petro. En los quince minutos que duraba la pieza se daba a entender que la anunciada renuncia a los hidrocarburos del actual Gobierno de Colombia les parecía peligrosa para la estabilidad económica del país. No tanto por la voluntad de Petro de cambiar un modelo económico que él denuncia como extractivista por otro que él califica como productivo, y que se basaría en el turismo y en las energías renovables, sino por el deseo de hacer este cambio rápidamente. Lo que daban a entender los jóvenes investigadores es que, si bien la idea quizá sea buena en el largo plazo, puede ser muy arriesgada en el corto. O dicho de un modo coloquial, antes de dejar su casa actual, asegúrese usted de que la nueva ya existe. No sea que, con las prisas, se descubra durmiendo en la calle.

Estoy de acuerdo con este análisis. Es cierto que el Gobierno Petro parece que, en este como en otros ámbitos, está moderando sus posturas maximalistas iniciales al darse de bruces con la realidad, pero también es cierto que en ningún momento ha manifestado que vaya a abandonar sus deseos de cambiar Colombia de arriba abajo a toda velocidad. Si asumen los límites de la política democrática y aceptan que no se puede hacer todo lo que se desea, por más que se hayan ganado unas elecciones, no debería suceder nada especialmente grave para el país, pero si se ratifican en su voluntad inicial y abandonan petróleo y carbón bruscamente, el resultado puede ser terrible. Primero, porque supondría renunciar a una fuente de ingresos que las energías renovables y el turismo aun no han generado y, segundo, porque dar bandazos en política económica no genera ni confianza, ni seguridad jurídica y, sin esas dos cosas, es muy difícil atraer la inversión imprescindible para financiar las energías renovables y el turismo. Amén de que ni el turismo se va a multiplicar milagrosamente mañana (no con infraestructuras calamitosas y delincuencia descontrolada), ni las energías renovables son tan fáciles de convertir en regalías.

Es comprensible que la izquierda, caído el Muro y abandonado el socialismo en el cajón de los recuerdos, apueste por otros campos de batalla como el de la ecología, pero todo en esta vida hay que hacerlo en tiempo y forma e ir demasiado deprisa puede ser políticamente satisfactorio, pero económicamente desastroso.