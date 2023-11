Petro vs. Godzilla

Nuestro presidente es un hombre singular. Va a Madrid, se pelea con la monarquía. Va a la ONU, se pelea con los gringos. Ahora, escucha explosiones en Palestina y se pelea con los israelíes. Más allá de que tenga o no razón y que la verdad le asista o le rehúya, es un hecho que Petro no puede escuchar llover para no tratar él de mojarse más que nadie. Suenan las campanas, ahí está el presidente. Toca comulgar, el presidente el primero. Niño en el bautizo, Petro en brazos del cura. Petro en la boda, le falta tiempo para ser la novia. Petro en el funeral, se mete en el ataúd y nos abronca desde él. Tan fuerte es la necesidad del presidente de estar en todas las sopas y en todos los guisos, que parece más frasquito de pimientas que hombre de carne y hueso. Señora, mire en su olla, Petro puede esconderse allí. Caballero, vigile bajo su cama, tan pronto Petro escuche algo, saltará para regañar a quienes gocen del tálamo del amor sin seguir sus preceptos.

Por ello, cabría preguntarse si el verdadero problema del presidente no es otro sino que aun no ha encontrado un rival digno de sus desvelos, alguien que merezca su atención total y que nos libere (que nos libre, por Dios) de tantas atenciones como deposita en nosotros, sus sufridos ciudadanos. Yo, en mi constructivo afán de contribuir a la gloria inmarcesible de la Patria, propongo que el presidente asuma la que desde el principio debería haber sido su liga, su nivel de competencia, el tipo de rivales para los que él está hecho. ¿Políticos de derechas? En absoluto. Y menos en Colombia. La mayoría son medio lelos, medio perturbados, medio incapaces. A más de uno se le cae el labio. ¿Rivales en la izquierda? Peor aún. Muchos todavía se creen lo de Marx y la lucha de clases. Al menos, hasta que descubren el sueldo público. Entonces pretenden que lo de Marx nos lo creamos los demás. No, no, no, el presidente no debe perderse en semejantes andurriales. El presidente pide rivales con empaque. El presidente lo que pide es Godzilla.

Sí, Godzilla. Un monstruo mutante capaz de destruir el mundo. Ese es el nivel de nuestro presidente. No mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. No luchar contra la corrupción. No consolidar la democracia. Nada de eso. Luchar contra un lagarto gigante que echa fuego por la boca. Eso es para lo que nuestro presidente ha nacido. Petro vs. Godzilla. Que no le engañen, señora, nuestro presidente no puede conformarse con menos.

Lo contrario sería un desafuero intolerable que habría que denunciar del modo más decidido. Como denunciamos a las instituciones que conspiran contra él, a la prensa que lo critica injustamente, a la oposición emboscada y malvada, a los ciudadanos que osan, ¡osan!, pensar diferente a nuestro líder que si vino a algo a este mundo fue a retar a todos, absolutamente a todos con los que se cruce en el camino.

*Universidad Autónoma de Barcelona.